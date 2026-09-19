Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino

Cada huésped es parte de nuestra historia. Porque no solo ofrecemos alojamiento. Creamos momentos, acompañamos experiencia y compartimos la satisfacción de quienes eligen nuestra ciudad para descansar, disfrutar y volver.
Viví all inclusive / viví Hotel Platino
Ubicado en el corazón de la ciudad, el Hotel Platino Termas de Río Hondo se encuentra a pasos de las principales atracciones turísticas, de numerosos restaurantes y de la vida nocturna, con rápido acceso al aeropuerto y terminal de ómnibus.
Contactos
Las Termas de Río Hondo - Santiago del Estero – Argentina
+54 9 3858 423580
+54 9 3858 507588
reservas@gattellaindustriaturistica.com
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