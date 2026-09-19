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Donald Trump promulgó una ley que endurece las sanciones contra Rusia e Irán

La normativa contempla sanciones contra funcionarios, entidades bancarias y la denominada flota petrolera “fantasma” rusa.

Donald Trump, presidente de EEUU.
Donald Trump, presidente de EEUU.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump promulgó en EE.UU. una ley que endurece sanciones contra Rusia e Irán para asfixiar económicamente al Kremlin por la guerra en Ucrania.
  • La norma bipartidista, impulsada durante un año en el Congreso, sanciona a funcionarios, bancos y a la flota petrolera rusa en homenaje al senador Lindsey Graham.
  • La ley permite imponer aranceles de hasta el 100% a compradores de crudo ruso, desatando críticas por el posible impacto comercial en aliados y en EE.UU.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la Ley de Sanciones a Rusia e Irán “Lindsey O. Graham”, un paquete legislativo impulsado durante más de un año que busca ahogar económicamente al Kremlin por la guerra en Ucrania.

La normativa contempla sanciones contra funcionarios, entidades bancarias y la denominada flota petrolera “fantasma” rusa. Además, otorga al Poder Ejecutivo la facultad de imponer aranceles de hasta el 100% a los principales países compradores de hidrocarburos rusos.

La promulgación tuvo un fuerte componente emotivo tras el fallecimiento, en julio, del senador republicano Lindsey Graham, coautor de la iniciativa.

La senadora Darline Graham, hermana del fallecido legislador y designada para completar su mandato hasta enero de 2027, destacó que la norma refleja la visión de su hermano para asfixiar la economía del Kremlin y obligar a sus socios a replantearse sus alianzas.

El senador demócrata Richard Blumenthal, coautor del proyecto junto a Graham, celebró la aprobación bipartidista, que obtuvo 86 votos a favor y 11 en contra en el Senado, mientras que en la Cámara de Representantes fue aprobada por 262 votos contra 159.

Facultades arancelarias y críticas de la oposición

Uno de los aspectos más controversiales del proyecto radica en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para penalizar el comercio energético con Moscú.

Una de las cláusulas permite aplicar gravámenes de hasta el 100% a los cinco mayores importadores de petróleo y gas ruso, entre ellos China e India.

La normativa establece una excepción para aquellos países que importen menos del 15% del gas exportado por Rusia y que demuestren avances significativos para reducir sus compras.

Pese al respaldo general a las sanciones contra Rusia, sectores demócratas liderados por Hakeem Jeffries cuestionaron el otorgamiento de un poder arancelario indiscriminado a la Casa Blanca.

Los opositores advirtieron que esas facultades podrían ser utilizadas contra la Unión Europea u otros aliados y terminar perjudicando a la economía estadounidense.

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