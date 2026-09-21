El Niño y la urgencia de anticiparse

La inminencia de una nueva temporada de lluvias enciende, una vez más, las alarmas en una provincia que arrastra una dolorosa e histórica vulnerabilidad frente a los excesos hídricos. Este año, la advertencia meteorológica no admite ligerezas: los pronósticos sobre la intensidad del fenómeno de El Niño anticipan precipitaciones extraordinarias y tormentas severas que pondrán a prueba la capacidad de resistencia de todo el territorio tucumano. Frente a este horizonte crítico, la gestión del riesgo no puede quedar librada a la improvisación de último momento ni al mero auxilio de las víctimas cuando el agua ya ha ganado las calles y las viviendas; la anticipación rigurosa es el único camino ético e institucional para evitar que el verano se traduzca en una nueva catástrofe social.