Lula hablará en la ONU sobre soberanía

Entre ellas, fuentes oficiales brasileñas mencionan la aplicación de aranceles comerciales superiores al promedio, el respaldo a figuras de la ultraderecha, como el ex presidente Jair Bolsonaro (condenado a 27 años y tres meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal por liderar un intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023), cuestionamientos al sistema de pagos PIX y las críticas a la política de seguridad brasileña frente a organizaciones como el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC), clasificadas este año como terroristas por Washington.