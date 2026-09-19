La agenda de Milei en la ONU: Malvinas, reuniones con economistas, empresarios y un encuentro con un rabino

El presidente, Javier Milei, emprenderá este lunes un nuevo viaje a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Será la tercera vez que el Presidente asista al encuentro y, esta vez, su discurso tendrá como uno de sus principales ejes el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.