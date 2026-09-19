La agenda de Milei en la ONU: Malvinas, reuniones con economistas, empresarios y un encuentro con un rabino

Resumen para apurados
- Javier Milei viajará el lunes a Nueva York para disertar ante la Asamblea General de la ONU y reiterar el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
- La gira se da tras endurecer sanciones a firmas en las islas y negociar el Presupuesto; incluye reuniones con economistas y empresarios del Consejo de las Américas.
- La presentación busca ratificar la postura geopolítica sobre el archipiélago y afianzar lazos con el sector financiero de cara a futuras inversiones en el país.
El presidente, Javier Milei, emprenderá este lunes un nuevo viaje a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Será la tercera vez que el Presidente asista al encuentro y, esta vez, su discurso tendrá como uno de sus principales ejes el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
El viaje se producirá luego de que el Gobierno endureciera las sanciones contra empresas que operan en la zona de las islas y en medio de una semana atravesada por las tensiones políticas en torno al proyecto de Presupuesto 2027, enviado a la Cámara de Diputados mientras el oficialismo aún negociaba con sus aliados distintos aspectos de la iniciativa, entre ellos los vinculados a discapacidad.
Milei viajará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller, Pablo Quirno. La partida está prevista para las 23 del lunes, después de una nueva reunión de Gabinete.
El Presidente llegará a Nueva York el martes por la mañana. Su primera actividad será por la tarde, cuando brindará una disertación en Yeshiva Darchei Torah, una institución educativa de la comunidad judía. Allí recibirá el premio “Ohev Israel” (Amor a Israel).
A las 19, Milei mantendrá un encuentro con Roberto Salinas. Una hora y media después está prevista una reunión con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martín, a quien el Presidente elogió públicamente por su libro "Economic Growth", dedicado al análisis del crecimiento económico a partir de evidencia empírica de distintos países.
El discurso ante la ONU y el reclamo por Malvinas
El miércoles al mediodía, Milei será uno de los oradores del Debate General de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El reclamo por la soberanía argentina sobre las islas ocupará un lugar central en su exposición.
En su discurso del año pasado, el Presidente había planteado: “En primer lugar, quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente”.
“A pesar de los ochenta años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como estas siguen sin ser resueltas”, había señalado. Y agregó: “Invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales de conformidad con la resolución 2065 de esta misma Asamblea General, junto con todas las resoluciones posteriores que la acompañan”.
Un año antes, en 2024, Milei también había cuestionado el desempeño de la ONU en relación con la soberanía territorial. “Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano, en la relación con las Islas Malvinas”, había afirmado.
Por estas horas, el Presidente trabaja en la preparación de su discurso, según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas. En la redacción también participa Santiago Caputo.
Después de su exposición ante la Asamblea General, Milei participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute (IRI).
A las 18, el mandatario mantendrá una reunión con representantes del Consejo de las Américas. Del encuentro participarán Susan Segal y una mesa integrada por entre 12 y 15 empresarios. Una hora y media más tarde, Milei se reunirá con el rabino y escritor Simón Jacobson.
El último día en Nueva York
El jueves 24, a las 13, el Presidente brindará una disertación en The Economic Club of New York, uno de los encuentros previstos para cerrar su agenda en la ciudad.
Por la noche, a las 21, está previsto que emprenda el regreso a la Argentina. Su arribo está programado para las 8.30 del viernes.