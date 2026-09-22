Seguridad Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale Una joven dijo quiénes eran los que dispararon. Su testimonio podría ser utilizado en un juicio por otro tiroteo. Surgen más dudas. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL VINCULACIÓN NARCO. Facundo Ale dijo que los atacantes se movilizaban en una camioneta en la que después hallaron 63 kilos de cocaína. Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánAdolfo Angel "El Mono" AleNarcotráficoInseguridadFacundo AleJavier “Chuky” Casanova Tamaño texto Comentarios Lo más popular Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección El Niño y la urgencia de anticiparse Cartas de lectores: los actores de la política Cartas de lectores: el abismo invisible Ranking notas premium ¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán? La muerte de Carlos Alonso: adiós al discípulo “tucumano” de Spilimbergo Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale León XIV en Argentina: cuatro días, cuatro misas y la misma fe Caos en el Camino del Perú: el camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos