El argentino Grossi pierde apoyos en la carrera por la ONU

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunió por tercera vez para a medir la popularidad de los aspirantes a dirigir la organización, mientras los líderes mundiales se preparan para su gran cita anual, la Asamblea General en Nueva York. Aún no se han dado a conocer resultados de la votación indicativa secreta, que duró más de una hora.