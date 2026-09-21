Catalán les pidió a Jaldo y a Acevedo que intervengan “de manera urgente” por los hechos de violencia en Graneros

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán (LLA) exigió a Osvaldo Jaldo intervenir ante hechos de violencia en Graneros, Tucumán, tras las agresiones sufridas por el diputado Gerardo Huesen.
- El reclamo surgió tras una emboscada denunciada por Huesen y motivó un proyecto opositor en la Legislatura para intervenir el municipio frente al accionar de punteros locales.
- La iniciativa deberá ser tratada en la Cámara provincial, lo que intensifica la tensión política entre los libertarios y el oficialismo de Jaldo en Tucumán.
El conflicto político que se desató en Graneros tras las agresiones sufridas por el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Gerardo Huesen sumó un nuevo capítulo. El presidente de LLA Tucumán y candidato a gobernador, Lisandro Catalán, reclamó al gobernador Osvaldo Jaldo y al vicegobernador Miguel Acevedo que intervengan de manera urgente ante la situación registrada en esa localidad del sur provincial.
El reclamo se produjo luego de que ingresara en la Legislatura un proyecto de ley que propone la intervención del municipio de Graneros. La iniciativa fue impulsada por el legislador libertario José Macome y cuenta con la firma de otros 10 legisladores de distintos espacios políticos.
Catalán respaldó públicamente la iniciativa a través de sus redes sociales y destacó el acompañamiento que recibió dentro de la Cámara.
“Felicitaciones a José Macome y a Claudia Viña por esta iniciativa. También quiero agradecer a todos los legisladores que acompañaron con su firma. Este es el camino: hacer respetar las instituciones y defenderlas”, expresó.
Luego, el dirigente libertario apuntó directamente contra las autoridades del Poder Ejecutivo provincial. Les reclamó que adopten medidas frente a los hechos de violencia y que garanticen el funcionamiento de las instituciones.
“Quiero exigirle al vicegobernador Miguel Acevedo y al gobernador Osvaldo Jaldo que actúen de manera urgente y hagan respetar las instituciones en Tucumán. Son los máximos responsables de garantizar el orden y la seguridad institucional”, sostuvo.
La crítica de Catalán por la agresión a Huesen
El dirigente también cuestionó que, según planteó, no hubo un pronunciamiento oficial de Jaldo ni de Acevedo luego del episodio protagonizado por Huesen y su grupo durante una recorrida por Graneros.
“No pueden normalizar lo que pasó. Ni siquiera fueron capaces de solidarizarse con el diputado Huesen, pero ya nada de esto me sorprende”, afirmó.
La situación generó repercusiones políticas y derivó en la presentación del proyecto de intervención municipal. La iniciativa deberá ahora atravesar el tratamiento legislativo correspondiente.
En ese marco, Catalán volvió a reclamar una respuesta del Gobierno provincial y puso el foco en los vecinos de Graneros.
“Ahora sí les exijo que actúen de manera urgente. Los vecinos de Graneros no pueden seguir viviendo bajo la presión de punteros políticos. Las instituciones deben estar por encima de cualquier estructura política”, concluyó.