Catalán les pidió a Jaldo y a Acevedo que intervengan “de manera urgente” por los hechos de violencia en Graneros

El conflicto político que se desató en Graneros tras las agresiones sufridas por el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Gerardo Huesen sumó un nuevo capítulo. El presidente de LLA Tucumán y candidato a gobernador, Lisandro Catalán, reclamó al gobernador Osvaldo Jaldo y al vicegobernador Miguel Acevedo que intervengan de manera urgente ante la situación registrada en esa localidad del sur provincial.