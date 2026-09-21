Seguridad

Después de un robo, usó la tarjeta de la víctima para comprar y retirar dinero en tres ciudades

El imputado, de 26 años, realizó ocho operaciones por más de $260.000 después de asaltar a una mujer. Está acusado cometió otro robo.

Tribunales de Concepción.
Tribunales de Concepción.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia detuvo en Juan Bautista Alberdi a Alan Rosales por cometer asaltos en el sur de Tucumán y usar una tarjeta robada para compras y extracciones por más de $260.000.
  • El sospechoso simulaba portar armas en moto para asaltar a mujeres. Fue identificado mediante cámaras de seguridad, rastreo del celular sustraído y compras que realizó.
  • El juez dictó 20 días de prisión preventiva por riesgo procesal y reiteración delictiva, mientras la fiscalía avanza con pericias clave como una cámara Gesell.
Resumen generado con IA

Un joven, de 26 años, fue detenido en Juan Bautista Alberdi, acusado de protagonizar un raid delictivo en el sur tucumano que incluyó asaltos a tres personas y el uso de tarjetas sustraídas para realizar compras y extracciones de dinero en distintas localidades. Se trata de Alan Exequiel Rosales, conocido como “Bebo” o “Bebote”, quien quedó bajo prisión preventiva por 20 días.

La medida fue dispuesta durante una audiencia de control de detención y formalización de cargos. El auxiliar de fiscal Alejandro Diéguez, de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción, presentó los elementos reunidos durante la investigación y solicitó la prisión preventiva. El juez hizo lugar al pedido.

Según la acusación, el primero de los hechos ocurrió el 4 de septiembre, alrededor de las 6.40. Una mujer de 51 años caminaba por calle Marañón, a metros de avenida Sarmiento, luego de descender de un colectivo cuando fue interceptada por un hombre que circulaba en una motocicleta Honda Biz de 110 cc roja.

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De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el sospechoso realizó ademanes intimidatorios y simuló portar un arma en el bolsillo. Le exigió que no lo mirara y le arrebató la cartera, en la que llevaba documentación, un teléfono celular y tarjetas bancarias.

A partir de ese momento, según la investigación, comenzó un recorrido por distintos puntos del sur tucumano utilizando una de las tarjetas sustraídas. A las 8.20 y 8.26 realizó tres extracciones de dinero en la esquina de Quinteros y Del Campo, en Alberdi, por unos $67.000.

El recorrido continuó en Aguilares, donde ingresó a una despensa y compró una bebida energizante. Luego se trasladó a Concepción, donde adquirió un par de zapatillas DC por $192.000 en un comercio céntrico. Más tarde cargó combustible en una estación de servicio Shell ubicada sobre la ruta nacional 38 y realizó compras en una distribuidora mayorista de golosinas.

En total, siempre según la acusación fiscal, se concretaron ocho operaciones no autorizadas con la tarjeta de la víctima, por un perjuicio económico superior a $260.000.

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Otro asalto frente a una escuela

El segundo robo investigado ocurrió el 11 de septiembre, cerca de las 15.30, frente a la Escuela San José, ubicada sobre calle Terán de Alberdi.

Dos jóvenes, una estudiante de 18 años y una adolescente de 17, caminaban por la vereda cuando fueron interceptadas por el conductor de una motocicleta roja. Según la Fiscalía, el hombre las amenazó y les exigió sus teléfonos celulares mientras llevaba una mano hacia la cintura, simulando portar un arma.

Las jóvenes entregaron dos dispositivos y el sospechoso escapó en dirección al barrio 111.

Pistas que llevaron hasta el acusado

La investigación permitió reunir distintos elementos que, según la Fiscalía, vincularían a Rosales con los hechos. Entre ellos se encuentran registros de cámaras de comercios de Aguilares, donde se observó a la persona que utilizaba la tarjeta de la víctima con un vendaje en las gasas del dedo índice de la mano derecha.

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Ese dato coincidió con el testimonio de un conocido del acusado, quien manifestó haberlo visto ese día intentando utilizar una tarjeta ajena y con la mano vendada. El hombre habría explicado que se había lastimado mientras reparaba mesas de pool.

Además, la geolocalización del teléfono sustraído a la primera víctima ubicó su último punto de conexión en inmediaciones de la vivienda del imputado.

Con esos elementos y una orden judicial, la Policía realizó un allanamiento en un domicilio de calle Cabildo y Quinteros, en Alberdi. Rosales fue encontrado mientras dormía en su habitación y quedó detenido.

Durante el procedimiento se secuestraron la motocicleta Honda Biz roja sin dominio, las zapatillas DC que habían sido compradas en Concepción y prendas de vestir que coincidían con las observadas en las imágenes de las cámaras de seguridad, entre ellas un buzo azul del Club Atlético Tucumán y pantalones deportivos.

Rosales quedó imputado como presunto autor de dos hechos de robo simple y ocho operaciones de defraudación mediante el uso no autorizado de una tarjeta de débito o prepaga, todos en concurso real.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para resguardar la investigación y argumentó la existencia de riesgo de fuga, reiteración delictiva y la necesidad de proteger a las víctimas que aún deben declarar, entre ellas la adolescente que será entrevistada mediante cámara Gesell.

El juez resolvió finalmente imponerle 20 días de prisión preventiva, período durante el cual la Fiscalía continuará con las medidas pendientes de la investigación.

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