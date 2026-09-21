Después de un robo, usó la tarjeta de la víctima para comprar y retirar dinero en tres ciudades

Pistas que llevaron hasta el acusado

La investigación permitió reunir distintos elementos que, según la Fiscalía, vincularían a Rosales con los hechos. Entre ellos se encuentran registros de cámaras de comercios de Aguilares, donde se observó a la persona que utilizaba la tarjeta de la víctima con un vendaje en las gasas del dedo índice de la mano derecha.