Política Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ El gobernador visitó el municipio, que está en manos de la oposición desde 2015, y lanzó una nueva etapa de obras. “Yo no descarto absolutamente nada”, afirmó el esposo de Paula Quiles. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL ¿POSIBLES ALIADOS? Jaldo visitó Bella Vista para lanzar obras, y estuvo con Salazar y Quiles. Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo JaldoSebastián SalazarElecciones 2027 Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La Virgen de la Merced llegó a Casa de Gobierno y Tucumán se prepara para el 24 de septiembre: cómo será la celebración Lo más popular Monstruos Biocombustibles: un paso en el camino correcto Zafra sucroalcoholera 2026: los ingenios tucumanos llevan producidos 902.736 toneladas de azúcar HLB: el desarrollo de una “vacuna” genera esperanza para el citrus Los cañaverales muestran una buena evolución de maduración Ranking notas premium Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase” ¿De qué se habló en el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán? La Libertad Avanza empieza a mostrar sus cartas en el interior para enfrentar al PJ Miguel Acevedo: "Rossana Chahla está haciendo una gestión que antes no veíamos"