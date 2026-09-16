Seguridad

Aguilares: lo atacó con un palo para robarle el celular y quedó en prisión preventiva

El hecho ocurrió durante la madrugada del 10 de septiembre, en las inmediaciones de un bar. El acusado, conocido como “Sapo”, habría golpeado en el rostro a la víctima durante un forcejeo.

Tribunales de Concepción.
Tribunales de Concepción.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia dictó prisión preventiva para un hombre acusado de golpear con un palo a una persona para robarle el celular, el 10 de septiembre en Aguilares.
  • El asalto ocurrió junto a un bar, donde el atacante sustrajo el teléfono y golpeó a la víctima en el rostro durante un forcejeo previo a darse a la fuga.
  • El juez ordenó un mes de prisión preventiva para el imputado por sus antecedentes y riesgos procesales, mientras la fiscalía profundiza la investigación penal.
Resumen generado con IA

Un hombre fue atacado a golpes con un palo durante un violento asalto ocurrido en la madrugada del 10 de septiembre en Aguilares. Según la investigación, el agresor se apoderó del celular de la víctima y escapó del lugar después de golpearla en el rostro.

El hecho ocurrió alrededor de las 4, en las inmediaciones del bar “La Costanera”, ubicado en la intersección de avenida Sarmiento y avenida 25 de Mayo. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el sospechoso, conocido como “Sapo”, se presentó en el lugar y tomó un teléfono celular Motorola G22 que pertenecía a la víctima.

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Cuando el damnificado intentó recuperar el aparato, se produjo un forcejeo. En esas circunstancias, según la acusación, “Sapo” utilizó un palo que llevaba consigo y le propinó un golpe en el rostro. Después de concretar la sustracción, huyó del lugar con el teléfono en su poder.

A partir de la investigación, impulsada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción, el sospechoso fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

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Este miércoles se realizó la audiencia en la que la auxiliar de fiscal Emilse Guevara formalizó la acusación por el violento asalto. Durante la presentación, la representante del MPF expuso el prontuario del imputado y los riesgos procesales que, según la Fiscalía, se mantienen vigentes.

Por esos motivos, la fiscalía solicitó que “Sapo” permanezca detenido durante dos meses bajo prisión preventiva. Tras analizar las evidencias reunidas durante la investigación y los planteos formulados en la audiencia, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido.

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Finalmente, dispuso que el acusado permanezca en prisión preventiva durante un mes, mientras continúa la investigación por el asalto ocurrido en Aguilares.

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