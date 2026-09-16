Aguilares: lo atacó con un palo para robarle el celular y quedó en prisión preventiva

El hecho ocurrió alrededor de las 4, en las inmediaciones del bar “La Costanera”, ubicado en la intersección de avenida Sarmiento y avenida 25 de Mayo. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el sospechoso, conocido como “Sapo”, se presentó en el lugar y tomó un teléfono celular Motorola G22 que pertenecía a la víctima.