Seguridad

Caso Karen Rodríguez: el Ministerio Fiscal pidió elevar a juicio al acusado y extender su prisión preventiva

En una audiencia realizada en Concepción, la Fiscalía ratificó la acusación contra Matías Bulacio por el femicidio de la joven de 22 años.

Peritos del Equipo Científico de Investigación Fiscal trabajan en la vivienda donde fue encontrado el cuerpo de la joven.
Peritos del Equipo Científico de Investigación Fiscal trabajan en la vivienda donde fue encontrado el cuerpo de la joven.
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • La fiscalía de Concepción pidió este jueves elevar a juicio la causa contra Matías Bulacio y prorrogar su prisión preventiva por el femicidio de Karen Rodríguez.
  • Según la acusación, Bulacio estranguló a Rodríguez en diciembre de 2024 tras una discusión, enterró el cuerpo en su patio y huyó a La Rioja, donde fue capturado.
  • Con el pedido fiscal, la causa avanza hacia el debate oral y público, buscando garantizar la comparecencia del imputado y una condena efectiva por femicidio.
Resumen generado con IA

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la apertura del juicio oral y público por el femicidio de Karen del Valle Rodríguez, la joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado en una vivienda del barrio 53 Viviendas de Concepción, tras varios días de búsqueda. 

En la misma audiencia, el MPF pidió que se extienda por otros tres meses la prisión preventiva de Matías Javier Bulacio, de 34 años, único acusado por el crimen.

La audiencia se realizó este jueves y fue convocada por la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción. Durante el acto procesal se trataron dos cuestiones centrales para la continuidad de la causa: el requerimiento de apertura a juicio oral y público y la prórroga de la medida cautelar que pesa sobre el imputado.

La auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi presentó las evidencias reunidas durante la instrucción penal preparatoria y solicitó formalmente la elevación de la causa a debate oral. En consonancia con la acusación, ratificó además el pedido de tres meses de prórroga de la prisión preventiva formulado por el fiscal Carlos Sale.

Según explicó el Ministerio Fiscal, la extensión de la medida cautelar tiene como finalidad asegurar la presencia de Bulacio durante la etapa de juicio.

El crimen de Karen Rodríguez

De acuerdo con la acusación, el 9 de diciembre de 2024, alrededor de las 23, Karen Rodríguez salió de su vivienda ubicada en calle Juramento al 100, en el barrio Primero de Mayo I de Concepción, para encontrarse con Bulacio.

La joven subió a la motocicleta negra en la que circulaba el acusado y ambos se trasladaron hasta el domicilio de Bulacio, situado en calle Cristo Rey sin número, del barrio 53 Viviendas.

Durante la madrugada del 10 de diciembre, siempre según la acusación fiscal, ambos mantuvieron una discusión dentro del inmueble. En ese contexto, Bulacio habría tomado violentamente del cuello a la víctima con sus manos y le habría provocado la muerte por asfixia por estrangulación.

El Ministerio Fiscal sostiene que, con el propósito de ocultar el femicidio, el acusado enterró el cuerpo de la joven en un pozo ubicado en el patio trasero de la vivienda y posteriormente huyó hacia la provincia de La Rioja, donde fue detenido por las fuerzas de seguridad.

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