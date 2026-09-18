Investigan una estafa millonaria a una concesionaria tucumana con cheques sin fondos

“Estamos ante una maniobra que ha sido pensada y planificada por una organización”, sostuvo la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás durante la audiencia. También indicó que “dos de los vehículos todavía no fueron habidos” y señaló que se trató de maniobras destinadas a “simular una solvencia económica que no poseían y lograr que se produzca la entrega de los vehículos por parte de la empresa”.