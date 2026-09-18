Seguridad

Investigan una estafa millonaria a una concesionaria tucumana con cheques sin fondos

Una mujer quedó detenida con prisión preventiva por 60 días, acusada de participar en una maniobra que habría provocado un perjuicio inicial de casi $90 millones.

Tribunales de avenida Sarmiento, en la capital.
Tribunales de avenida Sarmiento, en la capital.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia investiga en San Miguel de Tucumán una estafa de casi $90 millones a una concesionaria, cometida por tres personas mediante la entrega de cheques sin fondos.
  • Los acusados simularon solvencia para retirar tres vehículos con cheques de una SRL. Una imputada quedó detenida con preventiva y otro cayó en Entre Ríos intentando fugarse.
  • La Fiscalía busca extraditar a un detenido, hallar a un prófugo y recuperar dos autos aún no localizados, mientras se indaga la participación de otros sospechosos.
Resumen generado con IA

Una concesionaria de vehículos de San Miguel de Tucumán habría sido víctima de una estafa por casi $90 millones. Tres personas adquirieron vehículos utilizando cheques que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos, lo que derivó en un denuncia penal.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), los sospechosos habrían simulado contar con solvencia económica para concretar la operación y lograron retirar tres vehículos de la empresa ubicada en avenida Néstor Kirchner al 3900. La maniobra habría sido planificada por una organización y permitió adquirir una Volkswagen Amarok Extreme 4x4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style.

Para concretar las compras, los acusados entregaron cheques de la firma INDI SRL, de la cual la señalada Ivana Vanesa Argañaraz era titular del 50% de las cuotas. La sociedad tiene como objeto un centro de diagnóstico neurofisiológico.

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, Argañaraz habría aportado la estructura societaria y la chequera de la empresa, además de firmar la totalidad de los cheques. Su pareja, Jorge Omar Abraham, habría recibido los valores, los firmado y endosado a su nombre para luego entregarlos en la concesionaria.

En tanto, José Benjamín Zavalía se habría presentado como comprador, retiró dos de los vehículos y puso en circulación los cheques como medio de pago. Cuando fueron presentados, los valores fueron rechazados por falta de fondos, lo que generó el perjuicio patrimonial investigado, estimado inicialmente en casi $90 millones.

“Estamos ante una maniobra que ha sido pensada y planificada por una organización”, sostuvo la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás durante la audiencia. También indicó que “dos de los vehículos todavía no fueron habidos” y señaló que se trató de maniobras destinadas a “simular una solvencia económica que no poseían y lograr que se produzca la entrega de los vehículos por parte de la empresa”.

La situación de los acusados

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, dirigida por Diego Hevia.

Alerta por una nueva estafa con SMS: se hacen pasar por empresas telefónicas y pueden robar los datos de tus tarjetas

Alerta por una nueva estafa con SMS: se hacen pasar por empresas telefónicas y pueden robar los datos de tus tarjetas

El 4 de septiembre, un juez había ordenado declarar la rebeldía y disponer la captura y detención nacional e internacional de los tres imputados.

Argañaraz, de 47 años, se presentó voluntariamente el miércoles 17 de septiembre en la Comisaría de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía de Tucumán, donde quedó detenida.

Zavalía, en tanto, fue detenido el 12 de septiembre en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando presuntamente intentaba escapar hacia Uruguay. Durante el procedimiento también fue secuestrada la Volkswagen Amarok. Según se informó en la audiencia, está previsto que la semana próxima sea extraditado a Tucumán.

Abraham continúa prófugo. La Fiscalía también señaló que resta investigar la posible participación de Ramiro Petros, oriundo de Santiago del Estero, en el hecho.

Prisión preventiva

En la audiencia multipropósito, la auxiliar de fiscal Briz Tomás formuló cargos contra Argañaraz y solicitó que permanezca privada de la libertad durante 60 días. La mujer fue imputada como coautora del delito de estafa, en concurso ideal con el delito de pago de cheque sin provisión de fondos.

El MPF fundamentó el pedido de prisión preventiva en la necesidad de resguardar la investigación y avanzar con las medidas que todavía están pendientes.

La defensa técnica pidió la aplicación de medidas de menor intensidad y, de manera subsidiaria, que se dispusiera el arresto domiciliario.

Finalmente, el juez rechazó los planteos de la defensa y resolvió hacer lugar al pedido del MPF. De esta manera, ordenó que Argañaraz cumpla 60 días de prisión preventiva y dispuso su traslado a una dependencia del Servicio Penitenciario.

Temas San Miguel de TucumánMinisterio Público FiscalMinisterio Público Fiscal MPF
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Estoy embarazada, tengo 10 años, fue mi tío”: un mensaje que conmocionó a una escuela de San Juan

“Estoy embarazada, tengo 10 años, fue mi tío”: un mensaje que conmocionó a una escuela de San Juan

Lo más popular
Mercado del Norte: la obra entra en su etapa final, pero aún no hay fecha de apertura
1

Mercado del Norte: la obra entra en su etapa final, pero aún no hay fecha de apertura

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%
2

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem
3

Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II
4

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago durante los festejos de Messi: el detalle que se volvió viral
5

El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago durante los festejos de Messi: el detalle que se volvió viral

Ranking notas premium
Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
1

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Barrio El Salvador: los acusados por el crimen del mecánico estarán con preventiva
2

Barrio El Salvador: los acusados por el crimen del mecánico estarán con preventiva

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él
3

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas
4

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas

El difícil arte de desatar el nudo gordiano de “Las Pirámides”
5

El difícil arte de desatar el nudo gordiano de “Las Pirámides”

Más Noticias
Mercado del Norte: la obra entra en su etapa final, pero aún no hay fecha de apertura

Mercado del Norte: la obra entra en su etapa final, pero aún no hay fecha de apertura

La frase que el rey Carlos III habría dicho tras la muerte de Lady Di, según su hermano

La frase que el rey Carlos III habría dicho tras la muerte de Lady Di, según su hermano

Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Predicción meteorológica: el calor vuelve con fuerza, pero el fin de semana cambia todo

Predicción meteorológica: el calor vuelve con fuerza, pero el fin de semana cambia todo

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem

Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem

Comentarios