En menos de 36 horas robaban camionetas en Tucumán y las trasladaban a Bolivia

Por las causas iniciadas en estas tierras, fueron detenidas cinco personas: una pareja y un joven tucumano que serían los responsables de haber brindado apoyo logístico y trasladado las camionetas hasta una localidad ubicada muy cerca de Bolivia, además de dos cordobeses vinculados a la organización. Los comprovincianos serán acusados en una audiencia que se desarrollará en las próximas horas. Mientras tanto, una delegación del Ministerio Público, que participó en los allanamientos en Córdoba, está realizando los trámites para poder trasladar a Tucumán a los dos cordobeses implicados en los robos de las camionetas.