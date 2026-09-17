En menos de 36 horas robaban camionetas en Tucumán y las trasladaban a Bolivia

Resumen para apurados
- Tras una pesquisa iniciada en marzo, la policía desarticuló una banda interprovincial que robaba camionetas en Tucumán y las enviaba a Bolivia en menos de 36 horas.
- El grupo empleaba inhibidores de avanzada y llevaba los vehículos a Salta. El caso derivó en más de 110 allanamientos conjuntos realizados en territorio tucumano y cordobés.
- Con más de 30 personas arrestadas, la causa sigue abierta para determinar si los rodados eran intercambiados en el paso fronterizo por cargamentos de estupefacientes.
La investigación dejó al descubierto una banda que tenía una serie de engranajes con los que cometía numerosos robos de camionetas. Era tan aceitado el mecanismo que sus integrantes tardaban menos de 36 horas en sustraerlas y trasladarlas hasta escasos kilómetros de Bolivia, país al que eran ingresadas ilegalmente.
Todo comenzó en marzo pasado con las sustracciones de una Toyota Hilux y de una SW4 que estaban estacionadas en diferentes sectores de la vía pública, en barrio Sur. La fiscala Alejandra Navarro comenzó con la investigación. Los pesquisas se encontraron con un problema: los bienes nunca aparecían.
Personal de la ex Brigada de Investigaciones y del Equipo Científico de Investigación Fiscal (Ecif), a través de diferentes medidas investigativas, logró establecer que los autores de los robos serían integrantes de un grupo conformado por delincuentes tucumanos y cordobeses. Según consta en el expediente, tenían el siguiente modus operandi:
1- Los sospechosos tucumanos se encargaban de buscar las camionetas que se dejaban estacionadas en la vía pública y que podían ser sustraídas. Con los datos confirmados, llamaban a sus pares cordobeses.
2- Los acusados de “La Docta” llegaban un día antes de que se concretara el o los robos, según las posibilidades. Eran alojados por sus pares de esta provincia. Utilizando tecnología especializada, abrían las camionetas y las ponían en marcha para llevárselas a un escondite previamente establecido. Horas después, regresaban a su provincia natal.
3- Los tucumanos viajaban inmediatamente hacia la localidad salteña de Pichanal, donde dejaban los vehículos para regresar a la provincia en micro. Desde allí, otras personas se encargaban de cruzar la frontera para venderlos o, según se sospecha, cambiarlos por droga.
4- En principio, los miembros de la banda intercambiaban roles en Córdoba. A diferencia de lo que sucedía en nuestra provincia, en “La Docta” se dedicaban al robo de todo tipo de autos, especialmente los de alta gama. Luego, siempre según la investigación, alteraban los chasis y falsificaban documentación para poder comercializarlos en esa y otras provincias.
Cómo los descubrieron
Al avanzar con la pesquisa, Navarro expuso el caso ante sus pares cordobeses. Ella y otros tres fiscales de esa provincia avanzaron con el expediente. Al tener las pruebas suficientes, consiguieron que se realizaran más de 110 allanamientos. De esas medidas, una decena se concretó en nuestra provincia y las 100 restantes, en Córdoba.
Los operativos, que contaron con la participación de más de 100 efectivos de las policías de ambas provincias y de las fuerzas federales, se desarrollaron de manera simultánea para evitar que los integrantes de la organización se escaparan. Las autoridades de ambas provincias no sólo celebraron el resultado de la investigación, sino que destacaron la manera en la que se desarrolló el trabajo.
Por las causas iniciadas en estas tierras, fueron detenidas cinco personas: una pareja y un joven tucumano que serían los responsables de haber brindado apoyo logístico y trasladado las camionetas hasta una localidad ubicada muy cerca de Bolivia, además de dos cordobeses vinculados a la organización. Los comprovincianos serán acusados en una audiencia que se desarrollará en las próximas horas. Mientras tanto, una delegación del Ministerio Público, que participó en los allanamientos en Córdoba, está realizando los trámites para poder trasladar a Tucumán a los dos cordobeses implicados en los robos de las camionetas.
Operativo Asia
En “La Docta”, los resultados de los procedimientos fueron más importantes, ya que lograron desarticular al menos seis organizaciones que se dedicaban a cometer este tipo de ilícitos. Los requeridos por los tucumanos formaban parte de una de ellas.
Los investigadores bautizaron a los procedimientos con ese nombre por el origen de las marcas de las camionetas sustraídas. Además, las herramientas tecnológicas que utilizaban para violar la seguridad de los vehículos habían sido producidas en ese continente.
Según los últimos reportes, las autoridades cordobesas confirmaron la detención de una treintena de personas y el secuestro de elementos que habrían sido utilizados para la adulteración de chasis y la falsificación de documentos que usaban para confirmar un supuesto origen lícito.
Pero más allá de los resultados, los responsables de los operativos tienen una certeza: esta investigación está lejos de cerrarse.