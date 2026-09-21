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Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

El "Decano" buscará sumar tres puntos que le permitan continuar en zona de clasificación.

MAR DEL PLATA. El partido se disputará esta tarde en el estadio José María Minella.
MAR DEL PLATA. El partido se disputará esta tarde en el estadio José María Minella.
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán visita este lunes a Aldosivi en Mar del Plata a las 14:30 por la fecha 10 de la Liga Profesional, con el objetivo de mantenerse en puestos de clasificación.
  • El Decano llega impulsado por su pase a semifinales de Copa Argentina, aunque con bajas obligadas, mientras que el Tiburón marplatense sufre urgencias por la permanencia.
  • Un triunfo afianzará a Atlético Tucumán en la lucha por ingresar a los playoffs, mientras que para Aldosivi resulta vital sumar para intentar evitar el descenso de categoría.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán visita este lunes por la tarde a Aldosivi de Mar del Plata en uno de los partidos que cerrará la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El "Decano" tratará de aprovechar el envión que le generó la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina para sumar tres puntos que le permitan continuar en la zona de clasificación a los play off. Del otro lado lo espera un rival cada vez más complicado con el descenso.

El entrenador Julio César Falcioni deberá mover algunas piezas. Sin Clever Ferreira (convocado a la Selección paraguaya) ni Franco Nicola (suspendido), los de 25 de Mayo y Chile preparan dos modificaciones para el partido que se disputará en "La Feliz".

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Posibles formaciones y dónde ver el partido en vivo

Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Lucas Castro; Tomás Fernández, Nicolás Gaitán, Felipe Anso; Nicolás Cordero. Director Técnico: Javier Sanguinetti.

Atlético: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Julián Fernández o Ramiro Ruiz Rodríguez; Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. Director Técnico: Julio César Falcioni.

Hora: 14.30

Televisión: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro VAR: Sebastián Habib

Estadio: José María Minella

Temas Club Atlético Tucumán Club Atlético AldosiviLiga Profesional de Fútbol
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