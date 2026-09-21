Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Salud mental y adicciones

Gerber había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y su consumo de drogas en los últimos años. Durante una aparición en el pódcast Studio 22 en 2023, se refirió al uso de sus plataformas para crear conciencia sobre la salud mental y dijo que este tema era "una parte muy importante de mi vida". Dirigía su propia iniciativa, "Mental Health Mondays", y colaboraba con organizaciones benéficas de Los Ángeles que ayudan a personas sin hogar.