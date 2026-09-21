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Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

El modelo falleció el domingo en un centro de rehabilitación en Los Ángeles. La familia pidió privacidad en un comunicado.

MODELO. Presley Gerber tenía 27 años.
MODELO. Presley Gerber tenía 27 años.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Presley Gerber, modelo e hijo de Cindy Crawford, murió este domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles por causas aún no reveladas.
  • El joven desfiló para marcas de primer nivel desde los 16 años y en los últimos tiempos había hecho públicos sus problemas con las adicciones y la salud mental.
  • La repentina pérdida conmovió a la industria del modelaje e intensifica la discusión sobre el cuidado de la salud mental de los jóvenes en el espectáculo.
Resumen generado con IA

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió este domingo a los 27 años, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación de Los Ángeles.

"La familia pide privacidad durante estos momentos tan difíciles y dolorosos", declaró la publicista de Crawford y evitó dar detalles sobre el fallecimiento del joven.

Nacido en California en 1999, Presley era uno de los dos hijos que Crawford tuvo con Rande Gerber. Al igual que su hermana, Kaia Gerber, ingresó en la industria del modelaje a temprana edad e hizo su debut en la pasarela para la firma italiana Moschino con tan solo 16 años.

Posteriormente desfiló para marcas como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta, así como para Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. Protagonizó campañas para Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega, y apareció en publicaciones como GQ Style y The New York Times Style Magazine.

MADRE E HIJO. La foto que Presley Gerber compartió junto a Cindy Crawford. MADRE E HIJO. La foto que Presley Gerber compartió junto a Cindy Crawford.

También incursionó como inversionista y empresario, según una biografía de DNA Model Management, la agencia que lo contrató en 2019.

Salud mental y adicciones

Gerber había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y su consumo de drogas en los últimos años. Durante una aparición en el pódcast Studio 22 en 2023, se refirió al uso de sus plataformas para crear conciencia sobre la salud mental y dijo que este tema era "una parte muy importante de mi vida". Dirigía su propia iniciativa, "Mental Health Mondays", y colaboraba con organizaciones benéficas de Los Ángeles que ayudan a personas sin hogar.

El pasado diciembre, Gerber publicó un video en Instagram en el que detallaba su consumo de medicamentos con receta, incluidos antidepresivos y Xanax para los ataques de pánico. "Desafortunadamente, recientemente he sufrido muchas pérdidas de distintas formas", dijo en el video, que posteriormente fue eliminado.

"Así que eso no es una excusa, pero es la razón por la que ahora estoy en esta situación". Al comentar el video en aquel momento, Crawford había escrito: "Presley, te queremos y no estás solo".

Más recientemente, la supermodelo de 60 años publicó en Facebook un mensaje para conmemorar el 27.º cumpleaños de su hijo en julio: "¡Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, pero siempre te veré como mi pequeño!".

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