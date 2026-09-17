Robó $1 millón en Santiago del Estero y fue atrapado en Tucumán

Resumen para apurados
- Policías de Tucumán y Santiago del Estero detuvieron este jueves a un hombre de 35 años en la capital tucumana, acusado de robar $1 millón a mano armada en la vecina provincia.
- El asalto ocurrió el mes pasado cuando una mujer fue amenazada con un arma para robarle su bolso. La pesquisa determinó que el ladrón era tucumano y se ordenó el allanamiento.
- El acusado quedó a disposición de la Justicia tucumana a la espera de las medidas procesales que definirán su inminente traslado a Santiago del Estero para ser indagado.
Este jueves, tras un allanamiento realizado en un domicilio del barrio 11 de Marzo, efectivos policiales de Tucumán y Santiago del Estero detuvieron a un hombre de 35 años acusado de cometer un robo.
Este jueves, tras un allanamiento realizado en un domicilio del barrio 11 de Marzo, efectivos policiales de Tucumán y Santiago del Estero detuvieron a un hombre de 35 años acusado de cometer un robo.
A mediados del mes pasado, una mujer denunció en una Comisaría de Santiago del Estero que, mientras descendía de su vehículo, fue abordada por un delincuente que la amenazó con un arma de fuego y le robó una mochila que contenía documentación, objetos personales y aproximadamente $1.000.000.
A raíz de lo sucedido, agentes del Departamento de Robos y Hurtos de la provincia vecina iniciaron tareas investigativas y determinaron que el principal sospechoso sería oriundo de Tucumán. Por este motivo, solicitaron la colaboración de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos y requirieron una orden judicial de allanamiento.
El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado en calle Benigno Vallejo al 1700, donde los efectivos detuvieron al presunto implicado en el hecho. El hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales, que posteriormente determinarán su traslado a Santiago del Estero.