SociedadActualidad “Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación Talleres, baile, gimnasia, cocina y encuentros forman parte de una etapa que cada vez más adultos mayores atraviesan con actividad, autonomía y nuevos vínculos. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL ENCUENTRO. Hay 1.750 jubilados inscriptos y unas 250 personas participan por día de las distintas actividades en la Dirección de Adultos Mayores. la gaceta / fotos de belén castellano Por Belén Castellano Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Monstruos Biocombustibles: un paso en el camino correcto Zafra sucroalcoholera 2026: los ingenios tucumanos llevan producidos 902.736 toneladas de azúcar HLB: el desarrollo de una “vacuna” genera esperanza para el citrus Los cañaverales muestran una buena evolución de maduración Ranking notas premium Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase” ¿De qué se habló en el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán? La Libertad Avanza empieza a mostrar sus cartas en el interior para enfrentar al PJ Miguel Acevedo: "Rossana Chahla está haciendo una gestión que antes no veíamos"