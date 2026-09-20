SociedadActualidad

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

Talleres, baile, gimnasia, cocina y encuentros forman parte de una etapa que cada vez más adultos mayores atraviesan con actividad, autonomía y nuevos vínculos.

ENCUENTRO. Hay 1.750 jubilados inscriptos y unas 250 personas participan por día de las distintas actividades en la Dirección de Adultos Mayores. la gaceta / fotos de belén castellano
ENCUENTRO. Hay 1.750 jubilados inscriptos y unas 250 personas participan por día de las distintas actividades en la Dirección de Adultos Mayores. la gaceta / fotos de belén castellano
Por Belén Castellano Hace 2 Hs

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