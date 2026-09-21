Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

El ex jefe de Gabinete negó haber pagado U$S245.000 por las refacciones a su casa de Indio Cuá, dijo que fueron U$S175.000 y que su dinero en efectivo provino de ahorros por U$S600.000 que justificó en la liquidación de Bitcoin entre 2017 y 2018, al presentar las explicaciones a los 20 puntos del requerimiento de justificación de su patrimonio que le cursó el fiscal federal Gerardo Pollicita.