Política

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

El exjefe de Gabinete de Javier Milei presentó en los tribunales un escrito de defensa en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni quedó afuera del gabinete, pero mantiene la custodia oficial.
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Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito ante la Justicia para justificar su patrimonio en una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito.
  • La presentación, firmada por su defensa tras pedir prórrogas, busca acreditar con peritajes contables los bienes registrados entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
  • La Justicia evaluará las pruebas documentales y técnicas aportadas para resolver si archiva el expediente o avanza con nuevas medidas sobre el patrimonio del exfuncionario.
Resumen generado con IA

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito ante la Justicia para justificar la evolución de su patrimonio en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La presentación fue realizada casi tres meses después de su salida del Gobierno.

Adorni mantiene la custodia, se mueve en un auto oficial y prepara su descargo por la evolución de su patrimonio

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El documento lleva la firma de su abogado, Matías Ledesma, quien sostuvo que la evolución patrimonial de Adorni durante el período investigado cuenta con respaldo documental, contable y técnico.

El ex jefe de Gabinete negó haber pagado U$S245.000 por las refacciones a su casa de Indio Cuá, dijo que fueron U$S175.000 y que su dinero en efectivo provino de ahorros por U$S600.000 que justificó en la liquidación de Bitcoin entre 2017 y 2018, al presentar las explicaciones a los 20 puntos del requerimiento de justificación de su patrimonio que le cursó el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Adorni tendrá 15 días más para justificar su patrimonio

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“Según se demostrará, la evolución patrimonial de Manuel Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, señala el escrito.

Manuel Adorni sigue sin poder explicar su patrimonio

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La defensa busca así explicar ante la Justicia los movimientos registrados en el patrimonio del exfuncionario durante el período comprendido entre su llegada al Gobierno de Milei y el 27 de junio de 2026.

La presentación ante la Justicia

Adorni había sido citado inicialmente para explicar su situación patrimonial el 26 de agosto. Sin embargo, su defensa consiguió postergar esa instancia y finalmente presentó ahora el escrito con la documentación destinada a respaldar sus argumentos.

Manuel Adorni pidió una prórroga para responder por las inconsistencias de su patrimonio

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En la presentación, el abogado anticipó que la defensa aportará elementos documentales, contables y técnicos para justificar la evolución de los bienes y descartar la existencia de un incremento patrimonial sin explicación.

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