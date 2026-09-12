Alerta por una nueva estafa con SMS: se hacen pasar por empresas telefónicas y pueden robar los datos de tus tarjetas

Un canal oficial puede convertirse rápidamente en una de las fuentes de mayor celada cuando se desatan las dinámicas más peligrosas de la era digital. Los ciberdelitos están a la orden del día y se diversifican conforme aumenta su práctica. Cada vez las modalidades de estafa son más sofisticadas, lo que lleva a sospechar incluso de los propios movimientos. Uno de estos nuevos fraudes se vincula con el smishing y la capacidad de los ciberdelincuentes de interceptar operadoras, enviar notificaciones por vías confiables y posteriormente vaciar cuentas.