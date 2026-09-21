Patricia Bullrich cuestionó el recorte en discapacidad: “Es ir a chocar directo contra la pared”

Cruce con Santilli

La senadora también contradijo públicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había intentado bajar el tono de la disputa y explicó ante los medios que Bullrich se había retirado antes de la reunión en la que se habría tratado el tema. “Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto, yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, respondió Bullrich.