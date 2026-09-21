Patricia Bullrich cuestionó el recorte en discapacidad: “Es ir a chocar directo contra la pared”

Resumen para apurados
- Patricia Bullrich cuestionó en el Congreso la poda en Discapacidad del Presupuesto 2027 tras su envío, al alertar que la medida perjudica políticamente a Javier Milei.
- La iniciativa de Economía no fue debatida en la mesa política oficialista y reflotó un conflicto que ya había sido rechazado dos veces por el Parlamento en años anteriores.
- La disputa expone tensiones internas en La Libertad Avanza y anticipa fuertes trabas legislativas para lograr los consensos necesarios que permitan aprobar el Presupuesto 2027.
Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios previstos por el Gobierno en el área de Discapacidad y elevó la tensión dentro de La Libertad Avanza. “Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared”, afirmó la senadora nacional.
Bullrich sostuvo que el tema debería ser revisado antes de que avance el proyecto de Presupuesto 2027 y aseguró que su postura es compartida por otros integrantes del Gobierno. “Yo lo digo en voz alta, pero muchos piensan lo mismo en el gabinete”, afirmó. También aclaró que todavía no pudo conversar personalmente sobre el asunto con el presidente Javier Milei.
Los cambios en Discapacidad quedaron expuestos con el ingreso del proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados y generaron diferencias dentro del oficialismo. El jueves, Bullrich había dicho que algunos dirigentes del Gobierno la habían tomado “por tonta” y había apuntado, aunque con cautela, contra el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Yo no quiero acusar a nadie, pero el presupuesto salió de Economía”, señaló. Según relató, el proyecto había sido discutido en la mesa política, pero el capítulo referido a Discapacidad no fue mencionado durante ese encuentro.
Cruce con Santilli
La senadora también contradijo públicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había intentado bajar el tono de la disputa y explicó ante los medios que Bullrich se había retirado antes de la reunión en la que se habría tratado el tema. “Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto, yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, respondió Bullrich.
“Eso de que después lo hablaron, no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir algo que no fue así. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos”, agregó.
De todos modos, buscó relativizar el enfrentamiento. “Yo no me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”, dijo. Según explicó, su objetivo es “generar los consensos necesarios para que los proyectos que manda el Gobierno sean leyes y no se queden perdidos en la nada”.
Incluso ironizó sobre la próxima reunión de la mesa política. “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”, resaltó.
Bullrich insistió en que el oficialismo debe tomar el tema de Discapacidad “con seriedad” y recordó el conflicto que se produjo en 2025 alrededor de esa cuestión y del presupuesto universitario. “Tuvimos una crisis política muy fuerte”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno vuelva a impulsar modificaciones que, según recordó, fueron rechazadas en dos oportunidades por el Congreso.
“Los cambios en discapacidad fueron rechazados dos veces. ¿Por qué los mandan de nuevo? Perjudican al Presidente”, sostuvo.
La senadora aseguró, además, que dentro del Congreso existe un sector dispuesto a acompañar su posición y deslizó que el propio Milei podría coincidir con ella. Sin embargo, aclaró que todavía no habló con el Presidente porque, según explicó, “estas cosas se hablan personalmente” y actualmente se encuentra de viaje.
Bullrich volvió a defender la eliminación de las PASO
Durante la entrevista, Bullrich también respaldó la intención del Gobierno de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La senadora señaló que existe diálogo con el PRO y otros sectores políticos y sostuvo que el oficialismo también busca avanzar en acuerdos con gobernadores, partidos provinciales y dirigentes del radicalismo.
“Se está avanzando con otros gobernadores y partidos provinciales y, con eso, están los votos necesarios para poder anular, suspender o eliminar las PASO”, afirmó.
De todos modos, reconoció que debería existir algún mecanismo democrático para definir las candidaturas. “Tiene que haber un sistema de elección de candidatos. No con el dedo de alguien: tienen que poder elegirse democráticamente”, sostuvo.
Bullrich cuestionó el funcionamiento de las PASO porque, a su entender, pueden profundizar las divisiones internas. Como ejemplo recordó la interna que protagonizó con Horacio Rodríguez Larreta en 2023. “Gané unas PASO y el espacio quedó dividido. La gente nos reclamaba que discutíamos adentro”, recordó.
Consultada sobre la posibilidad de integrar una fórmula presidencial con Milei, evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura. “No me parece que sea una discusión importante ver dónde puedo ir yo”, afirmó.
Cristina Kirchner y la interna del peronismo
Bullrich también fue consultada sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y la posibilidad de que la expresidenta vuelva a competir por la Presidencia. “La Corte Suprema ratificó la condena. Debe ser uno de los juicios con más instancias de la Argentina. Tiene una condena de seis años e inhabilitación perpetua para cargos públicos”, sostuvo.
También rechazó la posibilidad de que una instancia internacional pueda revertir la situación judicial de la exmandataria. “No hay nada por encima de la Corte Suprema, ni una comisión de las Naciones Unidas”, afirmó.
Sobre la interna del peronismo y el posicionamiento de Axel Kicillof, Bullrich interpretó que el gobernador bonaerense busca diferenciarse del liderazgo de Cristina Kirchner. “Me parece que lo que hace Kicillof es decir: ‘Yo no soy un Alberto Fernández, un muñeco’”, sostuvo.
Según Bullrich, el gobernador necesita mostrar autonomía para construir una eventual candidatura presidencial. “Kicillof dice: ‘Acá estoy yo’. Y demostrar su autonomía es la única manera en la que puede ser candidato”, afirmó.
“Los que se proponen como candidatos tienen que tener la personalidad para bancarse la soledad del poder y las decisiones”, aseguró. También cuestionó la exposición pública de Kicillof. “Tiene que hablar más; esconde sus ideas, no las dice demasiado”, insistió.
El video con una canción de Lali Espósito
Por último, Bullrich se refirió al video que publicó en sus redes sociales con una canción de Lali Espósito, una artista que ha sido blanco de críticas de Milei.
La publicación se produjo un día después de que la senadora reclamara al Gobierno que no la tomara “por tonta”. Consultada sobre el sentido del video, explicó que forma parte de su manera de comunicarse.
“Tengo una forma de comunicar, una manera de plantear las cosas, y esto entra dentro de una idea de comunicación en la que planteo cómo estoy, en el lugar donde estoy, y cómo me paro frente a la realidad”, explicó.
Bullrich minimizó las interpretaciones que generó la publicación. “He leído las interpretaciones más increíbles. Todos han tenido interpretaciones distintas”, comentó.
Además, contó que conoce personalmente a Lali Espósito a través de una relación familiar. “Ella fue novia de Benjamín Amadeo y yo soy amiga del padre. La conozco de cuando eran novios, íbamos a su casa a comer. Después cada uno hizo su vida. No sé si se acordará, imagino que sí”, señaló.
La senadora también dijo que le gusta la música de la cantante y su manera de cantar. Sobre las posiciones políticas de Espósito y las críticas de Milei, sostuvo: “Su manera de expresarse políticamente es una elección de ella. Hay que separar, me parece, como dijo el Presidente en redes sociales”.