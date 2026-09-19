La respuesta de Santilli al video de Bullrich con el tema de Lali en plena interna libertaria

Resumen para apurados
- Este sábado en Buenos Aires, Diego Santilli buscó calmar la interna con Patricia Bullrich tras sus críticas y un video viral por reformas de Discapacidad en el Presupuesto.
- Bullrich cuestionó la falta de aviso en las reformas sobre discapacidad, mientras que Santilli afirmó que los temas sí se analizan en las reuniones de los martes.
- El Ejecutivo negocia consensos en Diputados para reformar el proyecto, antes de la reunión de Gabinete donde Javier Milei y Bullrich volverán a verse este lunes.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, buscó este sábado bajar el tono a la tensión que se generó dentro del oficialismo por los cambios en materia de Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. También se refirió al particular video que Patricia Bullrich publicó en sus redes sociales, en el que aparece escuchando una canción de Lali Espósito.
“Estuvo muy bien, estuvo divertido el video de Patricia y hay que tomarlo así”, sostuvo Santilli al ser consultado por los periodistas. La respuesta se produjo después de que la senadora y titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionara públicamente al Gobierno por no haber sido informada sobre las modificaciones incorporadas al proyecto.
El jefe de Gabinete explicó que la mesa política del Gobierno se reúne todos los martes y que allí se analizan los asuntos que luego forman parte de la agenda parlamentaria. “Tenemos una mesa de trabajo los martes. En esa mesa de trabajo hablamos los temas”, afirmó.
La explicación de Santilli, sin embargo, expuso una diferencia sobre el alcance de esos encuentros. Mientras Bullrich aseguró que los cambios en Discapacidad no habían sido tratados, el funcionario sostuvo que los temas sí se discuten, aunque no todos con el mismo nivel de profundidad.
“Algunos con profundidad, otros con profundidad, pero no total. Pero sí, sí hablamos”, señaló. Ante la insistencia de los periodistas sobre si el capítulo específico de Discapacidad había sido abordado, agregó que Bullrich “se tuvo que ir antes también el martes”.
El reclamo de Bullrich
La senadora había denunciado que las modificaciones vinculadas con Discapacidad no habían surgido durante la mesa política y que el proyecto llegó al Congreso sin información previa para los integrantes del bloque oficialista.
Bullrich también había cuestionado al Ministerio de Economía y advertido sobre las consecuencias que la falta de coordinación podía generar para los legisladores de La Libertad Avanza. Según había planteado, los representantes del oficialismo quedan expuestos frente a sus pares y ante la oposición cuando desconocen aspectos centrales de un proyecto que deben defender en el Congreso.
Los cambios cuestionados están incluidos en el Capítulo VI del proyecto presupuestario y alcanzan artículos de la Ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad, y de la Ley 24.901, que regula las prestaciones básicas de atención integral desde 1997.
Según la información publicada por Infobae, la iniciativa elimina los valores universales de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas y modifica el esquema de actualización de los aranceles. El proyecto también prevé cambios permanentes en el sistema de atención a personas con discapacidad, entre ellos modificaciones en las reglas para fijar aranceles, la eliminación de mecanismos de actualización automática y cambios en las condiciones de acceso a determinadas prestaciones.
El Gobierno negocia cambios
Santilli señaló que la definición política sobre el capítulo de Discapacidad todavía depende de la discusión que se lleva adelante en la Cámara de Diputados.
El funcionario explicó que el Gobierno trabaja junto con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el Ministerio de Salud para alcanzar una definición sobre el texto.
“Nosotros venimos trabajando en dos frentes. Un frente es la ley que se está tratando en Diputados”, explicó Santilli.
“Estamos aproximándonos a una definición”, agregó. Y luego indicó: “A partir de si tenemos una definición allí, vendrán las respuestas que vos estás buscando”.
La discusión parlamentaria se desarrolla mientras la Casa Rosada analiza modificaciones al capítulo cuestionado y busca avanzar con los bloques aliados en un texto consensuado.
Una respuesta con tono distendido
El video de Bullrich con una canción de Lali Espósito apareció después de sus fuertes cuestionamientos al Gobierno por los cambios presupuestarios. La senadora publicó las imágenes en sus redes sociales en medio de la tensión por la falta de información sobre el proyecto.
La elección de la canción llamó especialmente la atención por los antecedentes de los cruces entre Lali y el presidente Javier Milei.
Santilli, sin embargo, evitó darle una interpretación política y optó por relativizar la publicación. “Estuvo muy bien, estuvo divertido el video de Patricia y hay que tomarlo así”, insistió.
La postura coincidió con la decisión de Milei de no confrontar públicamente con Bullrich por ese episodio. El Presidente había dicho que no tenía problemas con la elección de la artista y reconoció incluso que había escuchado algunas de sus canciones y que le habían gustado.
El encuentro en el Mater Dei
Santilli realizó sus declaraciones durante un diálogo con periodistas en las inmediaciones del sanatorio Mater Dei, donde se encuentra internada Mirtha Legrand.
Al finalizar la entrevista, una periodista relató cómo se produjo el encuentro. El equipo periodístico se encontraba con un trípode frente al centro de salud cuando observó a una persona que ingresaba a una farmacia ubicada enfrente.
“Estábamos con el trípode en frente del Sanatorio Mater Dei y de pronto vemos a alguien que está entrando a la farmacia”, contó. Al reconocer que se trataba del jefe de Gabinete, los periodistas se acercaron para conversar con él.
Las declaraciones de Santilli se producen antes de la reunión de Gabinete prevista para este lunes, en la que Milei y Bullrich volverán a compartir un ámbito formal después de la tensión generada por el capítulo de Discapacidad del Presupuesto 2027.