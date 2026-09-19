La respuesta de Santilli al video de Bullrich con el tema de Lali en plena interna libertaria

Según la información publicada por Infobae, la iniciativa elimina los valores universales de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas y modifica el esquema de actualización de los aranceles. El proyecto también prevé cambios permanentes en el sistema de atención a personas con discapacidad, entre ellos modificaciones en las reglas para fijar aranceles, la eliminación de mecanismos de actualización automática y cambios en las condiciones de acceso a determinadas prestaciones.