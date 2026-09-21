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Primavera 2026 en Tucumán: qué actividades habrá para celebrarla

La llegada de la nueva estación y el Día del Estudiante tendrán propuestas en distintos puntos de la provincia, con música, bicicletas y actividades al aire libre.

TRADICIÓN. El parque 9 de Julio también será un escenario de festejos.
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Hace 2 Hs

Llega la primavera y, con ella, una agenda de actividades para celebrar el Día del Estudiante en distintos puntos de la provincia. Música en vivo, encuentros al aire libre y propuestas deportivas formarán parte de la jornada, con opciones en localidades del interior y en los circuitos turísticos de la provincia.

Uno de los principales escenarios será San Javier, donde desde las 16 se realizará “Primavera en San Javier”, en el Complejo Turístico Cristo Bendicente. La propuesta forma parte de la 66ª edición del Septiembre Musical y tendrá entrada libre y gratuita.

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La jornada reunirá a artistas tucumanos de distintos géneros. La programación incluye las presentaciones de Matota, Sentimiento Andino, Nancy Soria, EBÜ, El Chango y las Flores y DJ Pablo Moreno. La propuesta busca combinar música, naturaleza y encuentro en el entorno del cerro San Javier. En caso de lluvia, la actividad será suspendida.

En Alto Verde, en tanto, la celebración tendrá una impronta deportiva. A las 16 se realizará una Bicicleteada Primaveral, con salida desde la plaza principal. La actividad propone recorrer la localidad sobre dos ruedas como parte de los festejos por la llegada de la nueva estación.

En Concepción, el Día de la Primavera tendrá su celebración desde las 16 en la Terminal de Ómnibus. La propuesta se suma a las actividades organizadas durante el fin de semana en la ciudad.

También habrá festejos en el sur tucumano. En La Cocha, el Día del Estudiante se celebrará desde las 18 en el ingreso principal de la localidad. La actividad está incluida en la agenda provincial preparada para recibir la primavera.

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La agenda también contempla propuestas vinculadas con el turismo y el patrimonio. En Monteros, por ejemplo, continuará durante el lunes la Fiesta de la Flor en el Parque 28 de Agosto, con actividades desde las 10 hasta la medianoche. También estarán disponibles la Sala de Arte Contemporáneo del Mercado Cultural, el Museo Caña de Azúcar y los recorridos guiados por el casco urbano, según el cronograma difundido por Tucumán Turismo.

El Cadillal

En El Cadillal, los Lagoferiantes mantendrán su actividad y el Museo Arqueológico funcionará durante la jornada. La agenda turística provincial también contempla propuestas permanentes en otros puntos, aunque los principales festejos específicos por la primavera se concentran en las localidades mencionadas.

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Así, el lunes 21 tendrá distintas alternativas para recibir la nueva estación: desde una tarde de música frente al Cristo Bendicente hasta una bicicleteada, celebraciones locales y actividades culturales. La primavera comenzará en Tucumán con propuestas repartidas entre la ciudad, los valles y el interior provincial.

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