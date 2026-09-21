Primavera 2026 en Tucumán: qué actividades habrá para celebrarla

La agenda también contempla propuestas vinculadas con el turismo y el patrimonio. En Monteros, por ejemplo, continuará durante el lunes la Fiesta de la Flor en el Parque 28 de Agosto, con actividades desde las 10 hasta la medianoche. También estarán disponibles la Sala de Arte Contemporáneo del Mercado Cultural, el Museo Caña de Azúcar y los recorridos guiados por el casco urbano, según el cronograma difundido por Tucumán Turismo.