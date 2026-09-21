Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Puguita" incursiona en la política?

Resumen para apurados
- El legislador tucumano Carlos Gómez (PJ) cruzó hoy a referentes de LLA tras la denuncia de agresiones que sufrió el libertario Huesen en Graneros, desatando un duro cruce político.
- La tensión surgió tras la agresión denunciada por Huesen en Graneros; el PJ minimizó el hecho y LLA acusó a la comuna de feudal, impulsando un pedido de intervención parlamentaria.
- El conflicto agudiza la disputa entre el peronismo y los libertarios en Tucumán, mientras se anticipa un debate legislativo por la posible intervención institucional de Graneros.
Cruce del PJ: "Tucumán no se gobierna desde el celular"
El legislador Carlos Gómez (PJ) salió al cruce de las denuncias de Huesen. “Los chantas que juraron por un genocida solo buscan eso, estar en un video ya que no tienen la capacidad de gestión”, escribió en sus redes. Se mofó de un error que habría tenido Lisandro Catalán en un posteo, que habría confundido Graneros con Monteros. “Antes de descalificar o intentar manipular a los tucumanos desde las redes, se debe conocer su historia, geografía y respetar a cada comunidad del interior. Tucumán no se gobierna desde un celular. Se conoce recorriendo sus pueblos, escuchando a su gente y respetando su identidad”, chicaneó el parlamentario “Cacho” Gómez.
Réplica de LLA: pidieron la intervención de Graneros
Legisladores de LLA también se volcaron a las redes para repudiar lo ocurrido en el sur de la provincia. Claudio Viña calificó de “vergonzosa agresión” y apuntó directamente contra las autoridades de Graneros. “La familia feudal que lo maneja cree que estamos en la Edad Media”, lanzó. En tanto que José Macome consideró que se trató de “una emboscada” y afirmó que hoy a primera hora presentará en la Legislatura un pedido de intervención del municipio de Graneros por los hechos del sábado.
¿Del fútbol a la política?: el “pulguita” Rodríguez habló de su futuro
El ídolo decano, Luis Miguel Rodríguez, brindó una entrevista de cara a su despedida del fútbol profesional, la cual se llevará a cabo el próximo sábado. Además de hacer un repaso por su vida personal, sus inicios, los difíciles momentos en los que se alejó del fútbol para ser albañil y pintor, “Pulguita” fue consultado por el diario “Olé” sobre si le interesa un cargo político, y dejó la puerta abierta: “Lo que quiero es un lugar donde pueda ayudar y dar soluciones. Yo tengo esas oportunidades, por eso me afilié (al PJ). No fue que dije: ‘me voy a afiliar para que me den tal cargo’. Lo hice porque creo que puedo colaborar desde ese lado”, expresó.
Tucumanos con Kicillof: dirigentes compartieron fotos en Buenos Aires
Se desarrolló en Buenos Aires el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro, el cual cerró el gobernador bonaerense Axel Kicillof con un mensaje dirigido a la construcción política de cara a 2027. Al evento asistieron -entre otros- el legislador Christian Rodríguez, la ex diputada Mabel Carrizo y su pareja, Jesús Salim, quienes subieron fotos con Kicillof.