Política

“No me importa”: la canción de Lali Espósito que Patricia Bullrich eligió tras cuestionar al Gobierno

La senadora de La Libertad Avanza publicó un video desde su despacho mientras escuchaba y tarareaba el tema de la cantante, horas después de cuestionar cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027. La elección musical llamó la atención por la historia de cruces entre la artista y Javier Milei.

EL VIDEO. Patricia Bullrich compartió el video desde su despacho mientras sonaba una canción de Lali Espósito. / CAPTURA DE PANTALLA
EL VIDEO. Patricia Bullrich compartió el video desde su despacho mientras sonaba una canción de Lali Espósito. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Patricia Bullrich publicó un video escuchando a Lali Espósito este viernes en el Senado, tras criticar al Gobierno por cambios en Discapacidad dentro del Presupuesto.
  • Lali Espósito mantiene un conflicto con Javier Milei desde 2023. Además, Bullrich suele recurrir a canciones para emitir mensajes en momentos de tensión dentro del oficialismo.
  • Aunque Milei minimizó el episodio y evitó polemizar, el gesto expone nuevas diferencias internas y tensiones políticas entre Bullrich y el Gobierno dentro de La Libertad Avanza.
Resumen generado con IA

Patricia Bullrich volvió a utilizar la música como parte de sus publicaciones políticas. Este viernes, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado compartió en X un video grabado en su despacho, donde aparece trabajando, tomando café y escuchando “No me importa”, de Lali Espósito.

La publicación llegó pocas horas después de que Bullrich cuestionara al Gobierno por los cambios vinculados con Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. La senadora afirmó que no había sido informada sobre esas modificaciones y reclamó que el tema fuera discutido en la mesa política del oficialismo. “A mí no me tomen por tonta”, había advertido en una entrevista con A24.

En el video, Bullrich busca el tema de Lali desde su computadora y acompaña parte de la canción. Además, publicó junto a las imágenes una frase tomada de la letra: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”. La canción también incluye referencias a mantenerse firme frente a las críticas y a no cambiar pese a lo que digan los demás.

Por qué llamó tanto la atención

La elección de Lali tiene un contexto particular. La cantante y Javier Milei mantienen un enfrentamiento público desde 2023, cuando Lali cuestionó al entonces candidato tras las PASO con la frase “Qué peligroso, qué triste”. Desde entonces, el Presidente la criticó en distintas oportunidades y llegó a llamarla “Ladri Depósito”, en referencia a los cuestionamientos que hizo sobre los contratos de la artista con organismos públicos.

Lali respondió en 2024 con “Fanático”, una canción que fue interpretada públicamente como una referencia a Milei y a los ataques que había recibido. La disputa convirtió a la cantante en una de las figuras culturales más asociadas a las discusiones políticas del Presidente.

Por eso, aunque Bullrich no mencionó explícitamente a Milei ni explicó el motivo de la elección, la aparición de una canción de Lali justo después de sus diferencias con el Gobierno generó lecturas políticas.

Post Instagram

Bullrich ya había usado canciones como mensajes

No es la primera vez que Bullrich recurre a una canción en medio de una interna política. En junio, durante la tensión por el pliego de la jueza María Verónica Michelli, publicó un video grabado en los pasillos del Senado con “Se dice de mí”, el tango popularizado por Tita Merello. El posteo apareció después de que Bullrich se diferenciara de Milei por la situación del pliego.

En agosto volvió a utilizar una referencia musical. Esta vez compartió la frase “Hola, ladrón de paz”, del comienzo de “La Perla”, de Rosalía, en medio de nuevas fricciones con los hermanos Milei y con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La secuencia suma un elemento más a la publicación de este viernes: Bullrich ya había utilizado canciones y frases musicales para acompañar momentos de tensión dentro del oficialismo. En esta ocasión, eligió además a una artista que mantiene una disputa pública con el Presidente.

Mientras tanto, Milei buscó quitarle importancia al episodio. Consultado por el video, dijo al medio Infobae que no veía ningún problema en que Bullrich escuchara a Lali y sostuvo que “politizar el arte” era una “tontería mayúscula”. También contó que, después de la polémica con la cantante, escuchó algunas de sus canciones y le gustaron. 

Así, una canción pop terminó en el centro de una nueva escena de la interna oficialista: Bullrich marcó diferencias con el Gobierno por el Presupuesto 2027 y, horas después, eligió para sus redes un tema de una artista que Milei convirtió durante años en blanco de sus críticas.

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