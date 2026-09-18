“No me importa”: la canción de Lali Espósito que Patricia Bullrich eligió tras cuestionar al Gobierno

Bullrich ya había usado canciones como mensajes

No es la primera vez que Bullrich recurre a una canción en medio de una interna política. En junio, durante la tensión por el pliego de la jueza María Verónica Michelli, publicó un video grabado en los pasillos del Senado con “Se dice de mí”, el tango popularizado por Tita Merello. El posteo apareció después de que Bullrich se diferenciara de Milei por la situación del pliego.