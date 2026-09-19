Datos matan relato y riesgos para la libertad de expresión. Bullrich y Lali salen a escena

En este sentido, la disputa entre Patricia Bullrich y Luis Caputo por la Ley de Discapacidad no ha sido algo para nada menor y habrá que seguir la tensión en ese frente, ya que resultó ser algo más que un episodio lateral del día a día. La senadora, junto a Mauricio Macri ambos factótum de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, mandó mensajes para mostrar su bronca públicamente. Eso obligó al Presidente a ponerle paños fríos a la situación y decir que “algunos temas” de Lali Espósito le habían llegado a gustar. “Me parece una tontería politizar el arte”, señaló quien más de una vez la había cruzado ideológicamente. Con años de zorrería política, Bullrich se había hecho filmar escuchando un tema de la artista: “No me importa”.