Milei habló sobre el video de Bullrich con una canción de Lali y reveló qué hizo después de la polémica

Resumen para apurados
- Javier Milei restó importancia hoy al video de Patricia Bullrich musicalizado con Lali Espósito, al afirmar ante la prensa que es un error politizar el arte.
- Bullrich usó la canción tras criticar cambios inconsultos en discapacidad en el Presupuesto, recordando el largo enfrentamiento mediático entre Milei y la artista.
- La reacción presidencial busca distender tensiones en el bloque oficialista y evitar que las discrepancias afecten el debate legislativo del Presupuesto.
El presidente Javier Milei se refirió al video que Patricia Bullrich publicó en redes sociales con una canción de Lali Espósito, en medio de las tensiones internas del oficialismo por los cambios previstos en el sistema de discapacidad. El mandatario le quitó importancia a la elección musical y cuestionó que se politice la obra de un artista.
Según contó la periodista Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, en Canal 13, Milei respondió ante una consulta sobre la publicación de Bullrich: “¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae el intercambio entre el Presidente y la periodista y ratificaron el contenido de la declaración.
La consulta surgió luego de que Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, difundiera en su cuenta de X un video musicalizado con “No me importa”, una canción de Lali Espósito.
SÃ© que todos los "peros" tienen un "porquÃ©" ð¶ pic.twitter.com/d7GNMXCjVR— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026
La publicación de la senadora se produjo horas después de que manifestara sus reparos por las modificaciones incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027 en relación con las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Bullrich cuestionó, en particular, no haber sido informada sobre esos cambios antes de que la iniciativa fuera enviada al Congreso.
En declaraciones a Radio Rivadavia, la legisladora afirmó que el tema no había sido tratado en la mesa política del oficialismo. “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, sostuvo.
El capítulo sobre discapacidad contempla modificaciones en el régimen de prestaciones y una derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad. También propone cambios en la Ley 24.901, que desde 1997 regula la atención integral del sector.
Bullrich había advertido además que la falta de información podía complicar el trabajo legislativo del oficialismo. “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, planteó.
El origen de la disputa entre Milei y Lali
La controversia entre Milei y Lali Espósito comenzó durante las PASO de 2023. Luego del triunfo libertario, la cantante publicó en sus redes sociales la frase “Qué peligroso, qué triste”. El entonces candidato presidencial respondió con críticas públicas y, una vez en la Presidencia, volvió a cuestionarla en distintas oportunidades.
En 2024, Lali respondió con la canción “Fanático”, interpretada como una reacción a los cuestionamientos del mandatario, lo que profundizó la disputa pública entre ambos.
En ese contexto, la respuesta de Milei sobre el video de Bullrich buscó quitarle centralidad política a la utilización de una canción de la artista y remarcar que la valoración de una obra no debería estar condicionada por las diferencias partidarias.