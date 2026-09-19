Milei y Bullrich vuelven a verse tras el cruce por Discapacidad: la agenda que prepara el Gobierno

El Presupuesto, en el centro de la discusión

La Casa Rosada decidió revisar el capítulo de Discapacidad del Presupuesto y volver a negociar con los bloques aliados sobre la base de las conversaciones que el oficialismo había iniciado antes de que el proyecto llegara al Congreso. Fuentes oficiales señalaron que se trabaja en modificaciones al texto y en un dictamen consensuado, aunque el Gobierno no prevé ceder en todos los puntos cuestionados.