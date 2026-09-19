Milei y Bullrich vuelven a verse tras el cruce por Discapacidad: la agenda que prepara el Gobierno

Resumen para apurados
- Javier Milei y Patricia Bullrich se reunirán este lunes en la Casa Rosada para limar asperezas tras el cruce por los recortes en Discapacidad del Presupuesto 2027.
- La tensión escaló cuando la senadora denunció falta de información sobre el proyecto económico, lo que forzó al Ejecutivo a renegociar el texto con bloques aliados.
- El encuentro busca evitar una ruptura interna y ordenar votos parlamentarios clave para aprobar el Presupuesto y debatir la suspensión de las PASO antes de fin de año.
Javier Milei y Patricia Bullrich volverán a compartir este lunes una reunión formal en la Casa Rosada, después de una semana atravesada por las diferencias en torno a los cambios en Discapacidad incorporados al proyecto de Presupuesto 2027. El encuentro de Gabinete está previsto para las 10 y, hasta este sábado, ambos mantenían su asistencia.
La reunión tendrá lugar pocas horas antes del viaje del Presidente a Estados Unidos. Milei partirá el lunes por la noche hacia Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde permanecerá hasta el jueves.
El encuentro será el primer ámbito formal que compartirán Milei y Bullrich después de la escalada pública por el capítulo de Discapacidad. Hasta este sábado no habían mantenido una conversación específica sobre el conflicto y en la Casa Rosada buscan evitar una nueva confrontación.
El origen de la tensión
La diferencia comenzó cuando Bullrich reveló que no había sido informada sobre las modificaciones en materia de Discapacidad incorporadas por el Ejecutivo al Presupuesto 2027. La senadora había participado de la mesa política un día antes, donde se analizaron variables económicas del proyecto, pero aseguró que esos artículos no habían sido mencionados durante la discusión.
Sus cuestionamientos se profundizaron después. Bullrich apuntó contra el Ministerio de Economía, pidió que “no la tomen por tonta” y sostuvo que la falta de información afectó las negociaciones que el oficialismo llevaba adelante con sus aliados parlamentarios.
El viernes, además, publicó un video musicalizado con una canción de Lali Espósito, luego de los cuestionamientos que había realizado durante la jornada anterior.
Milei optó por desdramatizar públicamente ese episodio. Consultado sobre el video, evitó confrontar con Bullrich y dijo que no tenía problemas con la elección de la artista. Incluso reconoció: “Escuché algunas canciones y me gustaron”.
Puertas adentro, sin embargo, distintos funcionarios admiten malestar por la sucesión de diferencias que la senadora viene haciendo públicas. El Gobierno busca bajar el tono del conflicto y evitar que las discrepancias internas deriven en una ruptura.
El Presupuesto, en el centro de la discusión
La Casa Rosada decidió revisar el capítulo de Discapacidad del Presupuesto y volver a negociar con los bloques aliados sobre la base de las conversaciones que el oficialismo había iniciado antes de que el proyecto llegara al Congreso. Fuentes oficiales señalaron que se trabaja en modificaciones al texto y en un dictamen consensuado, aunque el Gobierno no prevé ceder en todos los puntos cuestionados.
El Ejecutivo pretende evitar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad durante 2027, pero está dispuesto a negociar mayores fondos y modificar parte de los artículos enviados al Congreso.
El objetivo es alcanzar un texto común con el PRO, la UCR y los bloques provinciales antes de que el proyecto vuelva al plenario de comisiones.
El episodio también reabrió las críticas internas sobre el funcionamiento de la mesa política. En distintos sectores del Gobierno admiten que parte de la conducción parlamentaria desconocía aspectos relevantes del Presupuesto y evalúan reforzar las reuniones entre el Ministerio de Economía y los legisladores para evitar nuevos inconvenientes durante el tratamiento del proyecto.
La negociación por las PASO
El otro eje que estará sobre la mesa es la agenda electoral. El Gobierno busca avanzar con la reforma electoral y la suspensión de las PASO, dos iniciativas que pretende aprobar antes de diciembre.
Bullrich viene advirtiendo que los votos todavía no están garantizados, mientras la conducción libertaria mantiene conversaciones con gobernadores, el PRO y sectores de la UCR para intentar destrabar la iniciativa.
La posición de Bullrich adquiere relevancia porque encabeza el bloque de La Libertad Avanza en el Senado y su participación resulta clave para las negociaciones parlamentarias que el oficialismo deberá afrontar durante los próximos meses.
Las versiones sobre 2027
En distintos despachos también vinculan los movimientos de Bullrich con su posicionamiento político de cara a 2027, aunque no existe una definición formal sobre las candidaturas.
Algunos funcionarios mencionan incluso una eventual candidatura a vicepresidenta junto a Milei como una de las posibilidades que circulan internamente. Por ahora, el armado presidencial no está cerrado.
En paralelo, la Casa Rosada busca contener las diferencias con Bullrich. Cerca del Presidente rechazan que exista una estrategia acordada para que la senadora se diferencie del Gobierno y absorba parte del malestar social. Según esa mirada, Milei no quiere disidencias públicas dentro del oficialismo y los últimos movimientos de la titular del bloque del Senado no fueron coordinados con él.
La tensión también alcanza a Karina Milei. En sectores cercanos a la secretaria general cuestionan los movimientos de Bullrich, aunque coinciden en que una ruptura no forma parte de las alternativas que analiza el Gobierno.
El viaje de Milei
La reunión de Gabinete se realizará horas antes de que el Presidente viaje a Nueva York. Milei partirá el lunes a las 23 y participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Su agenda en Estados Unidos se extenderá hasta el jueves y el regreso a Buenos Aires está previsto para el viernes por la mañana.
Así, el encuentro de este lunes funcionará como una primera instancia para encauzar las diferencias entre Milei y Bullrich, pero también para ordenar una agenda legislativa que el Gobierno considera central: el Presupuesto 2027, las modificaciones al capítulo de Discapacidad, la reforma electoral y la suspensión de las PASO.
El objetivo inmediato de la Casa Rosada es atravesar la reunión sin una nueva confrontación pública y sostener, al mismo tiempo, las negociaciones parlamentarias que marcarán el cierre del año.