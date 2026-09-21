Fondos para discapacidad: el Gobierno nacional analiza cambios ante la presión de los aliados

Dentro de los puntos en discusión, el Gobierno sostiene su postura de fijar criterios más restrictivos y mayores exigencias socioeconómicas para el otorgamiento de las pensiones no contributivas, de modo que el Certificado Único de Discapacidad no garantiza de forma automática el cobro del beneficio. Sin embargo, en un gesto hacia la oposición dialoguista, el oficialismo ya habría cedido en un reclamo clave: permitir que la percepción de la pensión sea compatible con el acceso a un empleo formal.