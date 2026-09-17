Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios en discapacidad: “Hay un error no forzado”

Patricia Bullrich eligió no ponerle paños fríos a sus dichos sobre los cambios en el área de Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto y apuntó contra la mesa política que funciona en Casa Rosada. La senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza cuestionó que no haya sido advertida sobre las modificaciones y lanzó una fuerte advertencia: “A mí no me tomen de tonta”.