Política

Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios en discapacidad: “Hay un error no forzado”

La senadora cuestionó que no le avisaran sobre los cambios en los fondos destinados al área de Discapacidad. “No puede venir en el Presupuesto algo distinto a lo que estamos discutiendo”, reclamó.

Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios en discapacidad: “Hay un error no forzado”
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Patricia Bullrich criticó este jueves en Buenos Aires a la mesa chica del Gobierno por incluir recortes inconsultos a Discapacidad en el Presupuesto enviado al Congreso.
  • La legisladora oficialista afirmó que se enteró de la medida por los diputados en la madrugada posterior a una reunión política donde el tema no fue informado ni consensuado.
  • Bullrich advirtió que estos fallos internos representan un "error no forzado" que debilita al oficialismo y le otorga ventajas a la oposición en el debate parlamentario.
Resumen generado con IA

Patricia Bullrich eligió no ponerle paños fríos a sus dichos sobre los cambios en el área de Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto y apuntó contra la mesa política que funciona en Casa Rosada. La senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza cuestionó que no haya sido advertida sobre las modificaciones y lanzó una fuerte advertencia: “A mí no me tomen de tonta”.

Bullrich habló luego de que este jueves por la tarde la Cámara alta consiguiera convertir en ley los cambios en el proyecto de Inocencia Fiscal. En ese marco, volvió a referirse a su enojo por no haber sido informada de que el proyecto de Presupuesto incluía cambios en los fondos destinados al área de Discapacidad.

“De golpe viene una bomba atómica, no era lo que se estaba discutiendo”, comentó Bullrich en diálogo con A24 sobre el encuentro de la mesa política previo al envío del proyecto de Presupuesto al Congreso para su tratamiento.

“Yo tengo que ser sincera y decir ‘a mí no me tomen de tonta’ si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta”, se sinceró.

De acuerdo con lo denunciado por la senadora, “habíamos estado el día anterior en la mesa política, se habló de la macro, pero nadie dijo nada de esto”.

Cómo se enteró Bullrich de los cambios en el Presupuesto

En cambio, Bullrich aseguró haberse enterado por los diputados del oficialismo, quienes le contaron “a las tres de la mañana, cuando entró el Presupuesto (al Congreso) y pudieron leerlo”.

Según relató, los legisladores tenían apenas horas después una comisión para discutir con aliados y opositores. “Nos van a matar”, recordó que pensó al enterarse de este movimiento presupuestario de su Gobierno.

Tras esto, apuntó directamente contra la mesa política del Gobierno de Milei, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación Argentina, Eduardo “Lule” Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la propia Bullrich.

“Quiero una mesa política donde las cosas se discutan”, declaró Bullrich. “No puede venir en el Presupuesto algo distinto a lo que estamos discutiendo”, insistió con su reclamo.

Siguiendo con su descargo, apuntó indirectamente al ministro de Economía, Luis Caputo. “El Presupuesto sale de Economía; yo no quiero acusar a nadie, pero sale de Economía”, marcó.

El reclamo de Bullrich por el área de Discapacidad

Por otro lado, la senadora destacó que la cuestión por discapacidad es un tema “sensible” para la ciudadanía y que el Ejecutivo tiene que “cuidar mucho la sensibilidad de las familias que tienen una persona con discapacidad, y la sociedad que se solidariza con esto”.

Asimismo, aunque sostuvo que “el superávit no se negocia”, pidió “tener cercanía con los ciudadanos que necesitan una respuesta”.

Finalmente, Bullrich recordó que “hay una oposición que se va a subir a todo lo que pueda si nosotros les dejamos agujeros”, y reclamó entonces: “No dejemos más agujeros”.

“Acá hay un error no forzado y te puede hacer perder el partido”, cerró la jefa del bloque libertario en el Senado.

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