Bullrich cuestionó los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027: “No estaba enterada”

Otro de los cambios planteados es la sustitución del criterio de discapacidad basado en el modelo social y de derechos humanos por un concepto vinculado a la “invalidez laboral”. Además, el proyecto elimina al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a las pensiones y establece una incompatibilidad absoluta entre el cobro de una pensión por discapacidad y el desarrollo de una actividad laboral.