Presupuesto 2027: tras el cortocircuito con el Ejecutivo, el oficialismo redefine su proyecto de Discapacidad

Tras varias reuniones de urgencia para contener el impacto político, el oficialismo ratificó que avanzará con el “proyecto superador”. El compromiso que se negocia con la Casa Rosada es que las modificaciones que se acuerden en esa iniciativa sean incorporadas o reflejadas en el Presupuesto. En los hechos, esto implicaría dar marcha atrás con buena parte de lo planteado por el Ejecutivo en el capítulo VI del proyecto de la “ley de leyes”.