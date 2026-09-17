Lali Espósito sorprendió en San Sebastián con una remera de las Malvinas

Lali Espósito volvió a ser protagonista en las redes sociales, esta vez desde España. La actriz y cantante llegó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián para acompañar la presentación de “Glaxo”, la película dirigida por Benjamín Naishtat que competirá en la 74° edición del certamen, y eligió para su primer contacto con la prensa un look que rápidamente llamó la atención.