Lali Espósito sorprendió en San Sebastián con una remera de las Malvinas

Resumen para apurados
- Lali Espósito lució en España una remera con el lema 'Las Malvinas son argentinas' durante el Festival de San Sebastián, al presentar su filme 'Glaxo' este jueves.
- La actriz exhibió la prenda con tipografía de la Selección junto a un blazer abierto. La obra de Benjamín Naishtat es una coproducción que compite en la 74° edición.
- La imagen se viralizó velozmente en redes sociales e impulsó la atención sobre la película, que busca posicionarse internacionalmente y espera fecha de estreno en el país.
Lali Espósito volvió a ser protagonista en las redes sociales, esta vez desde España. La actriz y cantante llegó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián para acompañar la presentación de “Glaxo”, la película dirigida por Benjamín Naishtat que competirá en la 74° edición del certamen, y eligió para su primer contacto con la prensa un look que rápidamente llamó la atención.
Lali lució una remera blanca con letras negras y una frase contundente: “Las Malvinas son argentinas”. La inscripción utilizó la misma tipografía que emplearon los jugadores de la Selección argentina después del triunfo ante Inglaterra en el último Mundial.
La artista completó el atuendo con un blazer oversize abierto, que dejó la leyenda completamente visible ante las cámaras. La imagen comenzó a circular rápidamente por las redes sociales y Lali volvió a convertirse en tendencia, mientras miles de usuarios compartían la fotografía tomada durante el festival.
El Festival Internacional de Cine de San Sebastián comenzó este jueves y se extenderá hasta el sábado 26 de septiembre.
De qué trata “Glaxo”
Además de Lali Espósito, “Glaxo” cuenta con las actuaciones de Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh.
El filme está basado en la novela homónima de Hernán Ronsino, publicada en 2009, y presenta una historia que comienza en Chivilcoy, en 1957, para recorrer distintas décadas de la Argentina.
La película combina drama y elementos de thriller para reconstruir diferentes etapas del país durante la segunda mitad del siglo XX. En el tráiler, Lali aparece con el pelo corto y una impronta sexy para interpretar a una expolicía.
“Glaxo” es una coproducción entre Argentina y Brasil, realizada por Rei Pictures y RT Features. Por el momento, la película no tiene una fecha de estreno confirmada en la Argentina.