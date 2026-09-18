Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

Modificaciones estructurales

Entre las principales modificaciones estructurales, la ley elimina los topes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio para el ingreso al régimen simplificado. Asimismo, redefine las causales de impugnación por parte de la ARCA a las declaraciones de Ganancias e IVA para períodos no prescriptos, vinculándolas a inconsistencias tributarias, superación de montos del Régimen Penal o uso de facturas apócrifas. Además, ante errores de cálculo por parte del Estado en denuncias de inconsistencia, la norma estipula que las sumas cobradas indebidamente deberán devolverse al contribuyente en un plazo máximo de 45 días.