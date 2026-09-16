Política

Fuerte respaldo de China a los intereses argentinos: apoyo por Malvinas y guiño comercial

El embajador Wang Wei ratificó el apoyo de Beijing al reclamo de soberanía durante el aniversario de la República Popular China.

El embajador Wang Wei mantiene un buen vínculo con el Gobierno pese a la presión de Washington.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante el aniversario de China en Buenos Aires, el embajador Wang Wei apoyó el reclamo argentino por Malvinas ante funcionarios nacionales, en reciprocidad por "Una Sola China".
  • El respaldo se dio tras 54 años de lazos bilaterales, con China como segundo socio comercial y clave en inversiones energéticas, exportaciones del agro y el swap financiero.
  • Beijing busca profundizar la relación estratégica, pero reclamó un marco comercial sin discriminación para sus firmas y autonomía regional sin interferencias geopolíticas.
Resumen generado con IA

En el marco del 77° aniversario de la fundación de la República Popular China, el embajador Wang Wei reafirmó el respaldo de Beijing al reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas. Ante funcionarios nacionales como el canciller Pablo Quirno y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el diplomático vinculó este apoyo al principio de "Una Sola China" que sostiene la Argentina.

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"Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 54 años, China y Argentina siempre se han brindado un firme apoyo mutuo en temas relacionados con sus intereses fundamentales", señaló Wang durante la recepción realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Si bien el posicionamiento ratifica una postura histórica de la potencia asiática, cobra relevancia en momentos en que el Gobierno nacional mantiene el tema como una prioridad de política exterior, en línea con los recientes llamados del Comité Especial de Descolonización de la ONU.

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Cooperación económica y proyectos en marcha

Más allá del plano diplomático, el embajador centró gran parte de su discurso en remarcar el peso de China como el segundo socio comercial de la Argentina, el principal destino de las exportaciones agroindustriales y una fuente clave de inversiones y cooperación financiera a través del swap de monedas.

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En este sentido, Wang enumeró avances estratégicos para la relación bilateral:

- La reactivación del proyecto hidroeléctrico en Santa Cruz.

- La consolidación de las exportaciones de trigo y maíz al mercado chino.

- La creciente penetración de vehículos de nuevas energías procedentes de ese país.

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"China está dispuesta a trabajar junto a Argentina para profundizar la cooperación bilateral y seguir impulsando la Asociación Estratégica Integral", afirmó el representante diplomático.

Mirada regional y advertencias sobre el comercio global

Hacia el tramo final de su exposición, el embajador se refirió al escenario geopolítico regional. Sostuvo que América Latina y el Caribe deben preservarse como una "zona de paz" y defendió la soberanía de los países para elegir de forma autónoma sus socios estratégicos, al remarcar que ese camino de desarrollo "no debe ser interferido".

No obstante, el mensaje también incluyó un reclamo hacia la política interna y comercial argentina: Wang exigió un entorno de negocios "justo, equitativo, transparente y no discriminatorio" para las empresas chinas que operan en el país, a la vez que cuestionó las prácticas proteccionistas y la formación de bloques en el comercio internacional.

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