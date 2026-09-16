Fuerte respaldo de China a los intereses argentinos: apoyo por Malvinas y guiño comercial

"Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 54 años, China y Argentina siempre se han brindado un firme apoyo mutuo en temas relacionados con sus intereses fundamentales", señaló Wang durante la recepción realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Si bien el posicionamiento ratifica una postura histórica de la potencia asiática, cobra relevancia en momentos en que el Gobierno nacional mantiene el tema como una prioridad de política exterior, en línea con los recientes llamados del Comité Especial de Descolonización de la ONU.