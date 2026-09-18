La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte

La situación comercial del Mercado del Norte condiciona su inauguración formal. Sucede que, aunque la obra termina este mes, todavía no se garantizó la ocupación plena de locales por demoras en los alquileres. En la dirección del edificio emblemático apuntan a la situación económica y plantean alternativas para atraer firmas.
La remodelación del inmueble ubicado en Maipú y Mendoza estará terminada el 29 de septiembre, confirmaron desde la conducción del proyecto. La apertura al público, sin embargo, se postergará para permitir que los locatarios completen algunos espacios. Según se informó, hay unos 20 locales (de 90 puntos de venta) disponibles para alquilar.
Los responsables del negocio aseguraron que se tomó la decisión de no incrementar los valores de alquiler en los últimos meses con la intención de “acompañar el esfuerzo de los comercios y las marcas que redoblan su apuesta por crecer, pese al contexto de crisis”, aportó una fuente de la empresa concesionaria a LA GACETA.
Los encargados del proyecto resaltaron que el Shopping Mercado del Norte sostiene su plan de expansión, pese a la coyuntura económica, y remarcaron que, además de los 90 puntos de venta, entre su oferta se destaca un bazar de 3.500 metros cuadrados que es planteado como el más grande del país, según estimaciones. Además, habrá cuatro escaleras mecánicas y se combinará actividad comercial con gastronomía, entretenimiento y servicios.
La intendenta Rossana Chahla se refirió a la reapertura del Mercado del Norte esta semana, y también apuntó al contexto comercial. “Tuve contacto con ellos (por los empresarios) hace unos 20 o 30 días. Yo quería que abran cuanto antes, porque eso genera trabajo, movimiento en la economía. Pero estaban con dificultades para el alquiler de algunos locales; y abrir sin alquilar tampoco está bueno”, planteó.
En la empresa concesionaria agradecen la inversión y la apuesta en el edificio emblemático, pese a la situación económica. Como incentivo, manifiestan que -según las proyecciones- el emprendimiento tendría una circulación de 40.000 personas por día, de las cuales 6.000 serían convocadas exclusivamente por el bazar.
Desde la dirección del gran comercio “venden” al Mercado como el nuevo eje de gravedad del microcentro. Y adelantaron que existe con el centro comercial de la Terminal de Ómnibus un plan estratégico conjunto de marketing, promociones, ofertas y campañas de fidelización con sistema de puntos. Aproximaron que juntos constituirán una oferta de 300 locales comerciales bajo la conducción de la misma concesionaria.
Mientras finaliza la obra -actualmente en un estado de avance del 98%- continúa bajo análisis el proyecto de semipeatonalización de la calle Maipú, en coordinación con el Ejecutivo municipal. Y además de su función comercial, el edificio incorporará un espacio de streaming para transmisiones en vivo y un centro cultural de la Municipalidad capitalina de 250 metros cuadrados, destinado a exposiciones y actividades.
Estrategia comercial
Los encargados del proyecto apuntan a que la estrategia comercial se apoya en horarios extendidos, seguridad, confort y una plaza de juegos de 800 metros cuadrados con atracciones nuevas. Y defienden que el impacto del Mercado del Norte sobre los comercios existentes en el microcentro será de complementación y no de desplazamiento, justificando que los centros comerciales potencian a los negocios de la zona.
Desde la dirección pusieron como ejemplo el Alto Palermo y las Galerías Pacífico que -indicaron- sirvieron para generar una mayor afluencia y actividad para el comercio circundante.
La promesa es que el paseo comercial actúe como activador de la economía local, no solo a través del consumo sino también de la generación de empleo. La firma que conduce Juan Rocchio estima que, en la etapa de operación plena, el Mercado del Norte moverá a más de 500 trabajadores entre personal de los locales, equipos de limpieza, seguridad y administración del complejo.
Sin embargo, la apertura al público del emblemático edificio cerrado desde marzo de 2021 estará supeditada al avance de la ocupación de los locales comerciales.