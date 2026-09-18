La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte

La intendenta Rossana Chahla se refirió a la reapertura del Mercado del Norte esta semana, y también apuntó al contexto comercial. “Tuve contacto con ellos (por los empresarios) hace unos 20 o 30 días. Yo quería que abran cuanto antes, porque eso genera trabajo, movimiento en la economía. Pero estaban con dificultades para el alquiler de algunos locales; y abrir sin alquilar tampoco está bueno”, planteó.