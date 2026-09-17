De Huirapuca al rugby francés: se fue a Europa para crecer como jugador y encontró mucho más
Alejo Sotillo atraviesa su quinta temporada en Europa y actualmente juega en el RC Amiénois, de la Fédérale 2 francesa. A los 28 años, el tercera línea tucumano combina el rugby con el trabajo, estudia Inteligencia Artificial y entrena a juveniles.
Resumen para apurados
- El tucumano Alejo Sotillo disputa su quinta temporada en Francia con RC Amiénois, adonde emigró para crecer como jugador y hoy combina el rugby con el ámbito laboral y académico.
- Formado en Huirapuca, el tercera línea de 28 años reside en Europa desde hace un lustro, donde además de competir entrena divisiones juveniles y estudia Inteligencia Artificial.
- Su trayectoria refleja la adaptación y desarrollo integral de deportistas argentinos que buscan consolidar su vida profesional en ligas europeas más allá de la competencia.
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