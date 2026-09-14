Milei planea reunirse con Trump para fortalecer el reclamo por Malvinas

Con el antecedente de haber reforzado durante la última semana el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y tras anunciar un endurecimiento de sanciones a las empresas que explotan recursos sin autorización en el archipiélago, el presidente Javier Milei ya analiza su próximo paso. El anuncio del lunes pasado se dio en el marco de la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, donde el mandatario trazó una línea explícita entre quienes se limitaron a “vociferar reclamos” y su administración, a la cual atribuye el uso de herramientas concretas.