Milei planea reunirse con Trump para fortalecer el reclamo por Malvinas

Con el antecedente de haber reforzado durante la última semana el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y tras anunciar un endurecimiento de sanciones a las empresas que explotan recursos sin autorización en el archipiélago, el presidente Javier Milei ya analiza su próximo paso. El anuncio del lunes pasado se dio en el marco de la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, donde el mandatario trazó una línea explícita entre quienes se limitaron a “vociferar reclamos” y su administración, a la cual atribuye el uso de herramientas concretas.
En este contexto, la Cancillería argentina trabaja en coordinación con el protocolo de la Casa Blanca y el Departamento de Estado para definir una reunión formal entre Javier Milei y Donald Trump. El objetivo central del encuentro pretendido por la administración argentina es abordar formalmente la disputa territorial sobre las Islas Malvinas durante la estancia del jefe de Estado argentino en suelo estadounidense.
La oportunidad para este intercambio se daría la próxima semana cuando el 22 de septiembre Milei y Trump coincidirán en el cóctel protocolar convocado por la administración republicana. Este evento reunirá a los mandatarios participantes de la Asamblea General de la ONU y servirá como marco para el eventual acercamiento bilateral entre los gobiernos.
Durante las conversaciones, Milei tiene entre sus intenciones exponer ante Trump el reclamo histórico de la Argentina sobre las islas. En ese sentido, el Presidente argentino está dispuesto a solicitar formalmente la mediación del líder estadounidense, aun a sabiendas de que existe un margen geopolítico muy reducido para que dicha gestión logre materializarse en la práctica.
Para que Trump asuma el rol de mediador, se requiere indispensablemente que el primer ministro británico, Andy Burnham, acceda a sentarse a negociar con la Argentina. Sin embargo, resulta altamente improbable que el premier británico avale una mesa de diálogo sobre la soberanía de Malvinas, una decisión que provocaría un fuerte rechazo en el Parlamento británico.
Por su parte, analistas señalan que las recientes declaraciones de Trump sobre revisar la postura de Estados Unidos respecto al conflicto respondieron a una estrategia para presionar a Londres. El mandatario norteamericano recrimina al Reino Unido el incumplimiento del compromiso asumido en la cumbre de la OTAN para destinar el 5% de su PIB a defensa y seguridad para el año 2035.
Nuevo guiño
En sus dichos más recientes, formulados tras reunirse en Dublín con el primer ministro irlandés Micheál Martin, Trump demostró que un eventual conflicto entre la Argentina y el Reino Unido sería un “desastre potencial” que confía en prevenir. Manifestó que probablemente podría resolver la situación si lo llaman, aunque observó que la distancia geográfica es un obstáculo, señalando que “está muy lejos” y requiere “semanas en barco”.
Asimismo, tras calificar a las islas como “muy interesantes” reflexionó que actualmente “hay dos países que no están contentos con la situación en las Malvinas”.
En la Casa Rosada consideran que el pronunciamiento del mandatario norteamericano fortalece la estrategia que Javier Milei puso en marcha durante las últimas semanas.
La lectura política de la Casa Rosada es favorable. En Nación consideran que las declaraciones ayudaron a mantener el reclamo en la agenda internacional y remarcan que la intención de Milei es profundizar la ofensiva diplomática, económica y legislativa iniciada a comienzos de septiembre.
En el Ejecutivo sostienen además que los sucesivos pronunciamientos de Trump no son hechos aislados.
Llega al Congreso
En paralelo a la agenda internacional, el Gobierno nacional enviará esta semana al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para incrementar las multas a la exploración petrolera y pesca no autorizadas en Malvinas. La iniciativa, ultimada por el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo, ingresará esta semana para ser debatida, primeramente, en Diputados.
Un punto destacado del texto es el establecimiento de un “mecanismo de salida” que permitirá el levantamiento de sanciones a aquellas empresas que decidan abandonar los negocios petroleros y pesqueros avalados por las autoridades ilegítimas de las islas. De este modo, se busca profundizar los alcances de las restricciones ya dispuestas por la Ley 26.659 sancionada en el año 2011.
Finalmente, el proyecto amplía las penalidades a empresas asociadas, filiales, accionistas y proveedores logísticos de buques no autorizados, contemplando inhabilitaciones, decomiso de embarcaciones, multas y la prohibición de contratar con el Estado. Además, dispone la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano encargado de velar por los intereses estratégicos en el Atlántico Sur y la Antártida, además de custodiar de la infraestructura crítica del país.
Respaldo a la base: la obra lleva un 9% de avance, desde 2022
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, recibió en Casa de Gobierno al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa Carlos Presti, quienes llegaron a Ushuaia para recorrer la Base Naval Integrada y avanzar en la anunciada reactivación del proyecto. La reunión marcó un cambio en la relación institucional entre ambas administraciones. Es la primera vez durante la gestión de Javier Milei que ministros nacionales que visitan Tierra del Fuego mantienen un encuentro formal con el Gobernador. “Por más que uno tenga diferencias políticas, diferencias ideológicas en algunas cuestiones, en este proyecto estamos totalmente de acuerdo y hay que hacerlo”, sostuvo Melella.
Explotación ilegal: se trata de una acción judicial colectiva
El Juzgado Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en una acción colectiva que busca impedir el inicio de una explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El planteo combina la discusión sobre la soberanía argentina con la posible afectación ambiental de una actividad habilitada en el archipiélago ocupado por Reino Unido. Si bien el tribunal no resolvió sobre el fondo del reclamo, sostuvieron que la jueza Mariel Borruto ratificó una posición ya expresada en otras causas vinculadas con Malvinas. “La Justicia tiene jurisdicción sobre hechos relacionados con un territorio sobre el cual Argentina ejerce su reclamo de soberanía”, dijeron.