El Gobierno ratificó el reclamo por Malvinas y buscó bajar la tensión con el Reino Unido

Resumen para apurados
- El ministro Carlos Presti ratificó hoy en Argentina el reclamo diplomático por Malvinas para evitar una escalada tras roces con el Reino Unido.
- La disputa creció luego de que Londres emitiera una guía comercial en las islas ignorando leyes locales, lo que causó el firme rechazo de la Cancillería.
- El Gobierno iniciará en 2027 la Base Naval Integrada en Ushuaia por US$ 450 millones, una obra estratégica para la presencia argentina en la Antártida.
En medio del nuevo cruce entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y la explotación de sus recursos naturales, el ministro de Defensa, Carlos Presti, ratificó la posición argentina y llamó a evitar una escalada en el conflicto.
“Que no haya trasnochados” que piensen en una escalada bélica, advirtió el funcionario, al tiempo que remarcó que el reclamo argentino se sostiene “por vía diplomática y pacífica”. Según explicó, el objetivo del Gobierno es avanzar en la cuestión de la soberanía sin abandonar los canales institucionales y diplomáticos.
Las declaraciones de Presti se produjeron luego de que el Reino Unido difundiera una nueva guía para empresas y particulares que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas. El documento, titulado "Doing business with the Falkland Islands", respalda la actividad comercial en el archipiélago, sostiene que la legislación argentina no se aplica en las islas y ofrece asistencia a compañías que enfrenten presiones vinculadas con sus operaciones.
La respuesta argentina a la guía británica
La publicación de Londres se conoció después de las medidas impulsadas por el Gobierno argentino contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.
La Cancillería expresó su “más enérgico rechazo” al documento británico y cuestionó el respaldo de Londres a actividades económicas y a la explotación de recursos naturales en las islas y en los espacios marítimos circundantes que la Argentina considera ilegales.
Presti buscó diferenciar el reclamo soberano de cualquier hipótesis de confrontación militar. “Estamos realizando un trabajo importante, liderado por el presidente Javier Milei, con Cancillería y Defensa. El ámbito adecuado para esto es la Cancillería, que es la que toma la representación de la República Argentina en cuestiones internacionales”, sostuvo en declaraciones radiales. “Nuestro reclamo de soberanía es totalmente lícito, diplomático y pacífico”, agregó.
El nuevo equipamiento de las Fuerzas Armadas
En paralelo con sus definiciones sobre Malvinas, Presti destacó el proceso de modernización y reequipamiento de las Fuerzas Armadas. El ministro mencionó la incorporación de nuevos fusiles y una segunda tanda de aviones F-16, además de helicópteros Bell 407, aeronaves P-3 Orion, helicópteros Black Hawk y vehículos Stryker.
Según explicó, el objetivo de las adquisiciones es reforzar las capacidades defensivas argentinas. “Es para nuestra protección, para brindar la seguridad y la integridad territorial de nuestro país. De ninguna manera tiene vinculación con otras cuestiones de carácter internacional”, afirmó.
Base Naval Integrada: las obras comenzarán en enero
Otro de los ejes de la agenda de Defensa es la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Presti confirmó que las obras comenzarán en enero de 2027 y destacó el papel estratégico que tendrá la infraestructura para la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.
“Nos va a permitir tener una presencia concreta en el Atlántico Sur. La Armada va a poder tener una base naval con capacidades del siglo XXI”, sostuvo el ministro.
El proyecto también contempla el desarrollo de un polo logístico en Ushuaia y el fortalecimiento de la conexión con la Antártida. La iniciativa prevé una inversión de unos US$450 millones, distribuida en cuatro etapas durante cuatro años, según precisó Presti.
Las obras se desarrollarán tanto en Ushuaia como en la Base Antártica Conjunta Petrel. “En enero empezaremos las obras tanto en Ushuaia como en Petrel, que es el punto más cercano al continente blanco”, afirmó el funcionario.