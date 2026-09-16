El Gobierno ratificó el reclamo por Malvinas y buscó bajar la tensión con el Reino Unido

Las declaraciones de Presti se produjeron luego de que el Reino Unido difundiera una nueva guía para empresas y particulares que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas. El documento, titulado "Doing business with the Falkland Islands", respalda la actividad comercial en el archipiélago, sostiene que la legislación argentina no se aplica en las islas y ofrece asistencia a compañías que enfrenten presiones vinculadas con sus operaciones.