Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem

En la antesala del envío de importantes proyectos que La Libertad Avanza impulsará en el Congreso, el presidente Javier Milei y los referentes del espacio mantuvieron el lunes una reunión con diputados y senadores en la Casa Rosada. Entre los participantes estuvo el diputado tucumano Mariano Campero, integrante del bloque libertario, quien fue fotografiado mientras se tomaba una selfie con la presidenta de LLA, Karina Milei, y con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. La imagen de cercanía con las autoridades nacionales del partido libertario se da mientras el yerbabuenense mantiene un fuerte enfrentamiento con Lisandro Catalán, presidente tucumano del partido. Ambos anunciaron sus aspiraciones de ser candidatos a gobernador en 2027, pero ninguno aparenta ceder en ese sentido.
“La mejor candidata de la capital es Chahla”
El lanzamiento de la candidatura a intendenta de Soledad Molinuevo (LLA) no pasó desapercibido dentro del Partido Justicialista. Y el vicegobernador, Miguel Acevedo, fue consultado respecto a la rival que tendrá la peronista Rossana Chahla en San Miguel de Tucumán. “No conozco muy mucho la trayectoria de Soledad Molinuevo. Sí del intendente (de Concepción, Alejandro) Molinuevo, con quien compartí muchos años de trabajo. Le deseo el mayor de los éxitos en esta campaña que va a emprender”, expresó en rueda de prensa. Sin embargo, más allá de ser cordial, marcó la cancha: “nosotros tenemos nuestra candidata, y entendemos que es la mejor candidata que tiene San Miguel de Tucumán, que es la intendenta Rossana Chahla”.
Médicos piden la prórroga de la “Ley Yedlin”
El Trabajadores del hospital Garrahan reclamaron la prórroga y aplicación de la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica, más conocida como “Ley Yedlin”, con un abrazo simbólico al centro de Salud acompañados por legisladores nacionales y madres y padres de la comunidad junto a residentes nacionales. “En octubre se vence la Ley de Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud de la cual soy autor pero fue respaldada por toda la oposición parlamentaria, por eso estamos aquí para acompañar el pedido de esta comunidad” explicó el diputado nacional Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia. Junto al tucumano estuvieron las diputadas nacionales Paula Penacca; Claudia Palladino (vicepresidente de la Comisión de Salud y Acción Social); el senador nacional Wado de Pedro; y la diputada nacional (MC), Vilma Ripoll entre otros. “La ley de alguna forma logró el año pasado que la lucha de los profesionales del Garrahan obligara a las autoridades a la actualización salarial y a terminar con la precarización del regimen de los residentes nacionales” explicó Yedlin.