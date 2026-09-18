Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem

El Trabajadores del hospital Garrahan reclamaron la prórroga y aplicación de la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica, más conocida como “Ley Yedlin”, con un abrazo simbólico al centro de Salud acompañados por legisladores nacionales y madres y padres de la comunidad junto a residentes nacionales. “En octubre se vence la Ley de Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud de la cual soy autor pero fue respaldada por toda la oposición parlamentaria, por eso estamos aquí para acompañar el pedido de esta comunidad” explicó el diputado nacional Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia. Junto al tucumano estuvieron las diputadas nacionales Paula Penacca; Claudia Palladino (vicepresidente de la Comisión de Salud y Acción Social); el senador nacional Wado de Pedro; y la diputada nacional (MC), Vilma Ripoll entre otros. “La ley de alguna forma logró el año pasado que la lucha de los profesionales del Garrahan obligara a las autoridades a la actualización salarial y a terminar con la precarización del regimen de los residentes nacionales” explicó Yedlin.