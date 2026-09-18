Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Resumen para apurados
- Anoche, el Senado dio media sanción en el Congreso al proyecto que sube el corte obligatorio de biocombustibles para modernizar el régimen y fomentar la producción nacional.
- La aprobación se destrabó tras acordar un esquema de transición hasta 2036 que garantiza a las pymes productoras no integradas un cupo protegido en el mercado de biodiésel.
- La iniciativa pasa a Diputados para su sanción definitiva, con miras a aplicarse en un año y potenciar a las economías regionales del norte con mayor demanda de caña y granos.
El Senado avanzó anoche con la reforma del régimen de biocombustibles y aprobó por mayoría el proyecto que eleva los porcentajes obligatorios de mezcla con combustibles fósiles. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, obtuvo 41 votos afirmativos, 25 negativos y ninguna abstención, y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.
La modificación establece que el bioetanol pase del 12% al 15%, mientras que el biodiésel aumentará del 7% al 10%. Los nuevos cortes comenzarán a regir un año después de que la ley sea sancionada.
Negociación
Uno de los principales puntos de negociación durante el debate fue la participación de las pequeñas y medianas empresas que producen biodiésel. Las pymes buscaban conservar el 7,5% del mercado, porcentaje que el proyecto original contemplaba reducir progresivamente.
El acuerdo alcanzado entre el oficialismo y sus aliados modificó ese esquema y estableció una división entre empresas integradas, que intervienen en las distintas etapas de la cadena productiva, y compañías no integradas. Estas últimas tendrán asignado el 6,5% del mercado cuando el corte obligatorio llegue al 10%.
Además, el texto incorpora un mecanismo de protección para ese segmento. A partir del 1 de enero de 2031 y hasta 2036, las empresas no integradas tendrán garantizado un piso de participación del 4%.
Durante el debate, la presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royon, defendió el proyecto y señaló que la propuesta apunta a “preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes”, aunque también busca avanzar hacia “un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías”.
La senadora explicó que el caso del biodiésel tendrá un tratamiento gradual. Según Royon, el proyecto contempla “un período de transición hasta el año 2036”, con el objetivo de evitar que la apertura del mercado sea abrupta.
Entre las voces tucumanas que respaldaron la iniciativa estuvo Beatriz Ávila, senadora por Independencia. La legisladora destacó especialmente el incremento del corte obligatorio de biocombustibles y vinculó la medida con el desarrollo energético, ambiental, industrial y regional.
“En el norte tenemos la caña de azúcar y para nosotros es importante que podamos avanzar en esta ley que es de vanguardia”, sostuvo Ávila durante su intervención en el recinto.
También expresó su respaldo el ex gobernador Juan Manzur, aunque desde una perspectiva centrada en el impacto regional de la medida. El legislador sostuvo que la reforma “pone la mirada en el norte argentino, en una zona pobre, una zona castigada”, y consideró que tendrá efectos favorables para los pequeños productores de la provincia.
Diferencias destrabadas
El tratamiento de la iniciativa estuvo atravesado por las negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques aliados, que permitieron destrabar las diferencias vinculadas con el reparto del mercado de biodiésel. Con las modificaciones incorporadas, el Gobierno consiguió aprobar el proyecto en el Senado y ahora deberá buscar los votos necesarios en Diputados para completar el trámite legislativo.
La discusión también puso en primer plano el rol de las economías regionales y la necesidad de compatibilizar una mayor participación de los biocombustibles con la continuidad de las empresas que actualmente integran la cadena. El nuevo esquema procura establecer previsibilidad durante la transición hacia los porcentajes superiores de corte obligatorio.