Israel amenaza con expulsar a los palestinos de Gaza

TEL AVIV, Israel.- El ministro de Defensa israelí afirmó que el ejército está preparado para “terminar el trabajo” en la Franja de Gaza y expulsar a los dos millones de palestinos que viven en el territorio, a lo que llamó “implementar el plan migratorio”
Israel Katz, conocido por sus declaraciones extremas, respondía a las críticas de otro candidato de la derecha de cara a las elecciones del 27 de octubre.
Katz se jactó de que el 70% de Gaza ya había sido vaciada de su población durante la ofensiva israelí lanzada tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. También aseguró en un comunicado que el alto el fuego anunciado en octubre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump, tenía “un valor supremo para todos los israelíes”, al propiciar el regreso de los rehenes que quedaban.
Sin embargo, como el desarme de Hamas, parte de ese acuerdo, “no va a pasar”, según Katz, “el ejército israelí está preparado, cuando reciba la directriz de eliminar a Hamas, de terminar el trabajo para que también podamos implementar el plan migratorio”.
A principios de septiembre, Katz había dicho que Israel estaba listo para expulsar a los palestinos que quedan en Gaza por tierra y por mar, pero que estaba esperando a Estados Unidos, que según él estaba discutiendo adónde irían los dos millones de gazatíes.
No obstante, el embajador estadounidense, Mike Huckabee, negó cualquier plan de “desplazar gente fuera de Gaza contra su voluntad”.
Egipto, que comparte la única frontera terrestre que tiene la Franja de Gaza que no está controlada por Israel, rechazó de nuevo cualquier plan de desplazar a los palestinos.
Durante una visita a Egipto este miércoles del presidente palestino Mahmud Abás, su par egipcio Abdel Fatah al Sisi “reiteró la firme posición de Egipto contra el desplazamiento del pueblo palestino o cualquier intento de aniquilar la causa palestina”.
Según la agencia de prensa palestina Wafa, Abás ensalzó las “posiciones leales” de Egipto respecto a los palestinos.
El Cairo se ha pronunciado desde 2023 en contra de los proyectos para desplazar a los más de 2 millones de habitantes del territorio palestino a la península egipcia del Sinaí.
Katz calificó el plan migratorio como voluntario, y sostuvo que la mayoría de los palestinos desean irse.
Casi toda la población de Gaza ha sido desplazada internamente y la mayor parte del territorio está en ruinas por la guerra.
La guerra se desencadenó por el ataque del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023, que mató a 1.221 personas, según un recuento basado en cifras oficiales israelíes.
Muertes
La campaña israelí de represalia en Gaza mató a más de 73.700 personas, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamas. La cifra es considerada fiable por las Naciones Unidas.
Abás también informó a Al Sisi sobre las medidas israelíes en Cisjordania ocupada, incluyendo un plan de asentamiento que busca “separar las partes norte y sur” del territorio palestino.
El asentamiento, que separaría aún más Jerusalén Este, ocupada y anexionada por Israel, de Cisjordania, fue aprobado por Israel el año pasado y ha sido criticado por la comunidad internacional.
El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que ese plan, denominado E1, supone una “amenaza existencial” para la continuidad territorial de un Estado palestino.