Israel amenaza con expulsar a los palestinos de Gaza

Katz se jactó de que el 70% de Gaza ya había sido vaciada de su población durante la ofensiva israelí lanzada tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. También aseguró en un comunicado que el alto el fuego anunciado en octubre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump, tenía “un valor supremo para todos los israelíes”, al propiciar el regreso de los rehenes que quedaban.