La ONU pide acceso a Gaza para buscar cuerpos

GINEBRA, Suiza.- El organismo de derechos humanos de Naciones Unidas pidió dar acceso a investigadores internacionales a Gaza “para ayudar a recopilar las pruebas” tras el hallazgo de cientos de cuerpos entre escombros. La recuperación de restos humanos en Gaza, sobre todo mujeres y niños luego de que Israel bombardeara sus casas, plantea la posibilidad de crímenes de guerra.
“Los restos de lo que parecen ser familias enteras están siendo exhumados en sitios que fueron pulverizados por ataques israelíes”, indicó en un comunicado el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk. “Me preocupa que los restos recuperados hasta ahora sean solo la punta del iceberg”, dijo. Señaló que gran parte de Gaza ha sido devastada por los bombardeos israelíes o la demolición con maquinaria pesada y explosivos. “Hoy, muchas áreas de Gaza donde está desplegado el ejército israelí siguen siendo arrasadas por excavadoras sin respeto por los muertos bajo los escombros”, dijo.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos consideró crucial preservar las pruebas de violaciones e incluso los lugares destruidos, y pidió que se permita la entrada de investigadores internacionales en todas las partes de Gaza para ayudar a recopilar las pruebas. “El hallazgo de numerosos restos bajo los escombros en la Ciudad de Gaza reaviva la preocupación sobre crímenes de guerra y otros crímenes atroces”, advirtió Turk.
Recuperación de cadáveres
Según la Defensa Civil Palestina, más de 630 cadáveres y otros restos humanos han sido recuperados bajo los edificios destruidos de Gaza entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, aunque se estima que el número de personas desaparecidas bajo los escombros supera las 8.000. El jefe de la oficina del alto comisionado en los Territorios Palestinos, Ajith Sanghai, calculó que llevaría 10 años completar la recuperación de cadáveres al actual ritmo. O más, si se cuenta el tiempo necesario para la identificación de esos cuerpos.
La guerra israelí en Gaza, tras el ataque del movimiento islamista Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, redujo a escombros gran parte del territorio palestino. Los bombardeos e invasión terrestre israelíes en Gaza mataron a más de 73.000 palestinos, incluido más de 1.350 después de que se acordó un alto el fuego en octubre pasado, según el Ministerio de Salud de Gaza.
El ataque de Hamas de 2023 causó la muerte de 1.221 personas en Israel, según un balance basado en cifras oficiales israelíes.