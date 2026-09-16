La ONU pide acceso a Gaza para buscar cuerpos

“Los restos de lo que parecen ser familias enteras están siendo exhumados en sitios que fueron pulverizados por ataques israelíes”, indicó en un comunicado el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk. “Me preocupa que los restos recuperados hasta ahora sean solo la punta del iceberg”, dijo. Señaló que gran parte de Gaza ha sido devastada por los bombardeos israelíes o la demolición con maquinaria pesada y explosivos. “Hoy, muchas áreas de Gaza donde está desplegado el ejército israelí siguen siendo arrasadas por excavadoras sin respeto por los muertos bajo los escombros”, dijo.