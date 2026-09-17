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Tragedia en la Franja de Gaza: cayó un edificio dañado por bombas y causó 20 muertos

Entre los fallecidos hay cinco niños. Decenas de personas siguen atrapadas entre las ruinas.

Trabajadores de Defensa Civil intentan rescatar a personas atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial, dañado en un ataque israelí durante la guerra y que colapsó este miércoles.
Trabajadores de Defensa Civil intentan rescatar a personas atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial, dañado en un ataque israelí durante la guerra y que colapsó este miércoles.
Hace 5 Hs

GAZA, Territorios Palestinos.- Veinte personas murieron, incluyendo cinco niños, y decenas están desaparecidas tras el colapso de un edificio de seis plantas en Ciudad de Gaza, informó la defensa civil de este territorio palestino devastado por la guerra.

Los cadáveres “han sido extraídos de los escombros del edificio que se derrumbó. Entre los fallecidos hay cinco niños y decenas de personas siguen atrapadas”, declaró la Defensa Civil, que opera como servicio de rescate bajo la autoridad del movimiento islamista Hamas, en el poder en la Franja de Gaza.

Israel amenaza con expulsar a los palestinos de Gaza

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El inmueble, con cuatro apartamentos residenciales por planta, fue “objetivo directo” durante la guerra, lo que comprometió “su integridad estructural y provocó su derrumbe”, dijo la oficina de prensa del gobierno de Gaza. El edificio, bombardeado varias veces en 2024 y 2025, se derrumbó en plena noche mientras decenas de personas que habían encontrado allí un refugio improvisado dormían, lo que explica el gran número de víctimas.

Ayer, equipos de rescatistas, con la ayuda de vecinos, trabajaban para retirar la maraña de piedras y varillas metálicas con medios improvisados, a menudo a mano. La Defensa Civil explicó que tenía que trabajar con “equipos limitados y herramientas rudimentarias”, y acusó a Israel de “impedir la entrada de maquinaria pesada” a la Franja de Gaza.

La ONU pide acceso a Gaza para buscar cuerpos

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De entre los escombros sacaron el cuerpo de una víctima, envuelto en una mortaja blanca. Otras imágenes muestran los restos de un niño mientras sus familiares lloran su muerte. “Mi amigo y mis vecinos viven en este edificio. Vine a ayudarlo a recuperar algo de ropa y unos colchones. Ya no tiene ningún refugio ni casa”, indicó Mohannad Al Mashharawi, un joven que observaba las labores de búsqueda.

Deterioro humanitario continuo

Según la oficina de prensa de Hamás, se había pedido a los habitantes no regresar al edificio después de los ataques, pero muchos se arriesgaron a volver a instalarse allí debido a la magnitud de la destrucción en el territorio y la falta de viviendas.

Un ministro israelí presentó un plan para vaciar Gaza

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“Consideramos a la ocupación israelí y a la comunidad internacional plenamente y directamente responsables de esta catástrofe que afecta a nuestro pueblo”, acusó la oficina de prensa de Hamás en su declaración. “También los responsabilizamos de todas las consecuencias y repercusiones del deterioro humanitario continuo, peligroso y sin precedentes que sufren más de 2,4 millones de personas en la Franja de Gaza”, agregó.

La mayoría de los edificios de la Franja de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes, iniciados en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 del movimiento islamista palestino Hamás, que mató a más de 1.200 personas.

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La campaña de bombardeos israelíes en Gaza dejó más de 73.000 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, un balance que la ONU considera fiable. La Defensa Civil ha identificado alrededor de 2.000 edificios en la Franja de Gaza que, según afirma, corren riesgo de derrumbarse.

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