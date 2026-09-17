Tragedia en la Franja de Gaza: cayó un edificio dañado por bombas y causó 20 muertos

De entre los escombros sacaron el cuerpo de una víctima, envuelto en una mortaja blanca. Otras imágenes muestran los restos de un niño mientras sus familiares lloran su muerte. “Mi amigo y mis vecinos viven en este edificio. Vine a ayudarlo a recuperar algo de ropa y unos colchones. Ya no tiene ningún refugio ni casa”, indicó Mohannad Al Mashharawi, un joven que observaba las labores de búsqueda.