Un ministro israelí presentó un plan para vaciar Gaza

“Es realista”, declaró el ministro, miembro de la coalición en el poder y muy criticado en el extranjero. “Tenemos que alentar la emigración de los habitantes de Gaza”, agregó Ben Gvir, quien declaró que, en su opinión, el plan no significa obligar a los palestinos a abandonar sus tierras. También afirmó que varios países están dispuestos a acoger a los gazatíes. No especificó cuáles.