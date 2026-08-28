Los chicos de Gaza ya no pueden remontar barriletes

“Son niños, no entienden los cálculos militares. Para ellos solo es un juego y una forma de desahogarse”, afirma este padre de 30 años. Um Moaz Huwayla no se sintió capaz de prohibírselos, a pesar de sus temores. “La ocupación quiere aniquilar la alegría que habita en sus corazones -lamenta la madre de 34 años-. No piden mucho, solo vivir su infancia, aunque sea con un trozo de cordel y una hoja de papel”, añade.