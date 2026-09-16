Escándalo en el tour de Ed Sheeran: por qué están renunciando todos sus teloneros y qué pasará con el resto de la gira
En las últimas horas, la gira del músico británico por las Américas se transformó en un caótico escenario político: tras la expulsión del rapero Macklemore por sus dichos sobre Gaza, el resto de las bandas invitadas abandonaron el tour en solidaridad.
Resumen para apurados
- Teloneros de la gira americana de Ed Sheeran renunciaron en masa esta semana tras la expulsión de Macklemore por sus dichos a favor de Palestina en Nueva Jersey.
- El promotor Robert Kraft echó al rapero por presunto antisemitismo. En repudio y denunciando censura, músicos como Finneas y Lukas Graham cancelaron sus shows.
- Sheeran se desmarcó de la polémica para proteger la gira, mientras la productora busca reemplazos urgentes para evitar la suspensión de las fechas restantes.
La gira por Norteamérica y Sudamérica del músico británico Ed Sheeran atraviesa horas convulsas. Lo que debía ser un recorrido multitudinario para celebrar su música terminó convirtiéndose en una serie de renuncias encadenadas por parte de sus propios artistas invitados, dejando al tour al borde del colapso organizativo.
El desencadenante fue la abrupta cancelación de Macklemore. Durante un recital ofrecido el 5 de septiembre en Nueva Jersey, el rapero norteamericano pronunció la frase "Palestina libre" y sumó una reflexión que desató la polémica: "Para todos mis hermanos y hermanas judíos, la crítica a Israel, la crítica al apartheid o estar en contra del genocidio no es en modo alguno una crítica hacia ustedes. Este mensaje es de paz, amor y para que todos los seres humanos sean tratados con dignidad, respeto e igualdad".
El peso del dinero y las renuncias masivas
La declaración de Macklemore provocó que la organización lo expulsara de las fechas programadas. Según trascendió, la medida fue promovida por Robert Kraft, el multimillonario dueño del equipo de la NFL New England Patriots y del Gillette Stadium, uno de los recintos donde Sheeran debía actuar. Ante las acusaciones de censura, Kraft emitió un comunicado oficial aclarando que la decisión se tomó tras los comentarios del músico "y un historial más amplio de retórica e imágenes antisemitas", remarcando que "esta decisión no busca disminuir el sufrimiento de los palestinos inocentes ni negar a nadie el derecho de abogar en su nombre".
Sin embargo, la explicación no frenó la ola de indignación entre los demás integrantes de la gira. En cuestión de horas, el reconocido productor Finneas (hermano de Billie Eilish), la banda danesa Lukas Graham, el cantante Aaron Rowe y el grupo folk Beoga anunciaron su retiro del tour. "Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos", escribió Finneas al hacer pública su baja de los shows sudamericanos.
La postura de Sheeran tras la polémica
Por su parte, los músicos de origen irlandés vincularon su decisión a las raíces históricas de su país. Aaron Rowe, quien consideraba un amigo a Sheeran, afirmó: "Como pueblo irlandés, sabemos muy bien lo que son el genocidio, la hambruna forzada y la ocupación violenta. No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que los multimillonarios utilicen su posición de poder para silenciar las voces legítimas de quienes alzan la voz". En tanto, desde la banda Lukas Graham lanzaron un mensaje teledirigido a Kraft señalando que "ningún saldo bancario debería decidir quién tiene derecho a hablar o qué sufrimiento podemos reconocer".
Ante el escándalo mediático, Ed Sheeran rompió el silencio a través de sus redes para aclarar que la desvinculación de Macklemore fue responsabilidad exclusiva del promotor del evento y no de él. "No soy cómplice. Hay una razón por la que no uso mi plataforma profesional para la política: mi público incluye jóvenes y niños de todos los orígenes. Quienes vienen a mi concierto no esperan un foro político", sostuvo el británico, asegurando que su prioridad es no defraudar a sus fanáticos ni al personal técnico que depende de la gira para vivir.
Por el momento, ni la empresa promotora Messina Touring Group ni los representantes de Sheeran aclararon cómo se cubrirán los huecos de la grilla para los próximos conciertos.