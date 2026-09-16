Escándalo en el tour de Ed Sheeran: por qué están renunciando todos sus teloneros y qué pasará con el resto de la gira

Ante el escándalo mediático, Ed Sheeran rompió el silencio a través de sus redes para aclarar que la desvinculación de Macklemore fue responsabilidad exclusiva del promotor del evento y no de él. "No soy cómplice. Hay una razón por la que no uso mi plataforma profesional para la política: mi público incluye jóvenes y niños de todos los orígenes. Quienes vienen a mi concierto no esperan un foro político", sostuvo el británico, asegurando que su prioridad es no defraudar a sus fanáticos ni al personal técnico que depende de la gira para vivir.