El documental “NAZA” desata la ira de Israel: qué se revela

TEL AVIV, Israel.- El ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, pidió una investigación para identificar a las fuentes anónimas que acusan al ejército de Israel de matar a numerosos civiles en Gaza en el impactante documental “NAZA”, galardonado en la Mostra de Venecia.
“NAZA” se basa en testimonios anónimos de 24 miembros del ejército y de servicios de inteligencia israelíes, que describen cómo, según ellos, las fuerzas israelíes matan deliberadamente a civiles al intentar eliminar a miembros del grupo islamista palestino Hamas. En el documental, de 80 minutos de duración, los entrevistados explican cómo sistemas tecnológicos, incluidos algunos basados en inteligencia artificial, permiten al ejército localizar mediante sus teléfonos a supuestos miembros de Hamas y a sus familias, para luego atacar sus viviendas.
Zohar pidió medidas para retirar la nacionalidad israelí a los directores del documental, Yuval Abraham y Rachel Szor, que obtuvo el Premio Especial en Venecia, acusándolos de “traición al Estado”.
Deber de lealtad
En un mensaje publicado en X, Zohar afirmó haber contactado con el Ministerio del Interior, acusando a ambos cineastas de haber “faltado a su deber de lealtad hacia el Estado y colaborado con el enemigo”.
“También pedí que se investigue cómo se obtuvieron esos materiales, quién está detrás de ellos y si las actividades que condujeron a su recopilación y publicación pudieron ayudar al enemigo en tiempos de guerra”, agregó. La retirada de la nacionalidad es legalmente posible en Israel, aunque se aplica en muy pocas veces.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la película de “chocante”. “Estamos combatiendo las provocaciones antisemitas en todo el mundo, pero cuando proceden de nuestros propios ciudadanos, es intolerable”, afirmó en un video difundido en X.