El documental “NAZA” desata la ira de Israel: qué se revela

“NAZA” se basa en testimonios anónimos de 24 miembros del ejército y de servicios de inteligencia israelíes, que describen cómo, según ellos, las fuerzas israelíes matan deliberadamente a civiles al intentar eliminar a miembros del grupo islamista palestino Hamas. En el documental, de 80 minutos de duración, los entrevistados explican cómo sistemas tecnológicos, incluidos algunos basados en inteligencia artificial, permiten al ejército localizar mediante sus teléfonos a supuestos miembros de Hamas y a sus familias, para luego atacar sus viviendas.