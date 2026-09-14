EconomíaNoticias económicas

"Menos gritos y más crecimiento", la recomendación de un medio inglés para la economía argentina

La publicación evaluó el impacto del ajuste y concluyó que la desaceleración de la inflación resulta insuficiente si no se acompaña de una recuperación del empleo, el crédito y los ingresos con miras al escenario electoral del año próximo.

EMPATÍ. The Economist recomendó a Javier Milei mejorar los ingresos de los hogares argentinos si pretende la reelección en 2027.
EMPATÍ. The Economist recomendó a Javier Milei mejorar los ingresos de los hogares argentinos si pretende la reelección en 2027. FOTO TOMADA DE CHEQUEADO.COM
Hace 4 Min

El diario británico The Economist advirtió este fin de semana que el gobierno argentino, que encabeza Javier Milei, necesita aplicar una estrategia de “menos gritos y más crecimiento” para consolidar el rumbo de la economía nacional y evitar un fracaso en su proyecto de reelección.

A través de un análisis centrado en el estado actual del país a casi tres años de gestión libertaria, la publicación evaluó el impacto del ajuste y concluyó que la sola desaceleración de la inflación resulta insuficiente si no se acompaña de una recuperación tangible del empleo, el crédito y los ingresos populares con miras al escenario electoral.

La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua

La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua

En un artículo titulado “Argentina necesita menos gritos y más crecimiento”, el medio reconoció los avances en materia macroeconómica, destacando el superávit fiscal, el freno a la emisión monetaria y la baja de la inflación desde el 161% inicial hasta un nivel cercano al 34% en julio de 2026.

Sin embargo, remarcó que las urgencias de la sociedad han variado, desplazando el temor a la suba de precios por la preocupación ante la pérdida del trabajo y el deterioro de los sueldos. Frente a este panorama, el informe advirtió que “muchas personas todavía enfrentan dificultades” para sostener su nivel de vida tras el recorte generalizado de subsidios estatales.

El Gobierno fijó por laudo el nuevo salario mínimo: llegará a los $437.000 en abril de 2027

El Gobierno fijó por laudo el nuevo salario mínimo: llegará a los $437.000 en abril de 2027

Para revitalizar la economía y asegurar el respaldo ciudadano, la revista sugirió al Poder Ejecutivo profundizar el sesgo promercado pero con pragmatismo. De acuerdo con el diagnóstico, el presidente Milei debería “ser más libertario, no menos”, recomendando levantar de forma definitiva los controles de capitales y cesar la intervención del Banco Central en el mercado de divisas para dinamizar la inversión.

A su vez, el semanario sintetizó la urgencia de morigerar el discurso agresivo mediante la fórmula “Pan y manteca, no fanfarronadas”, instando a complementar el programa de estabilización con medidas destinadas a mitigar el impacto social de las reformas.

La causa Malvinas y la corrupción en el Gobierno

El texto cuestionó el uso recurrente del reclamo por la soberanía de las islas Malvinas como una maniobra política para amortiguar el desgaste de la imagen presidencial y desviar la atención de problemas urgentes o denuncias que salpican al oficialismo. Al respecto, el análisis lanzó una dura observación sobre la inconsistencia del discurso gubernamental, al sostener que “es difícil denunciar a la ‘casta’ corrupta cuando tus aliados enfrentan acusaciones de corrupción propias”. En esa línea, el periódico consideró imprescindible que el Jefe de Estado comience a “mostrar algo de empatía” ante la delicada situación que atraviesan los hogares.

Embargos de sueldo por deudas: cuáles son los límites legales y las protecciones al salario

Embargos de sueldo por deudas: cuáles son los límites legales y las protecciones al salario

El reporte concluye con una advertencia directa sobre el futuro del proyecto político oficialista. Para The Economist, las posibilidades de alcanzar la reelección en los próximos comicios dependerán de la capacidad del Gobierno para equilibrar el rigor fiscal con la contención social. De no revertirse el estancamiento de los ingresos y la destrucción del empleo, la publicación alertó que este “remarcable experimento liberal” podría sufrir un revés definitivo en las urnas y concluir anticipadamente en 2027.

Temas InflaciónCrisis económicaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
ATE cuestionó el Consejo del Salario y advirtió: “Si seguimos así, los salarios van a desaparecer”

ATE cuestionó el Consejo del Salario y advirtió: “Si seguimos así, los salarios van a desaparecer”

Morosidad: más de 257.000 tucumanos tienen deudas en situación irregular

Morosidad: más de 257.000 tucumanos tienen deudas en situación irregular

Convenios colectivos: el foco del debate se orientó hacia la mejora del salario mínimo

Convenios colectivos: el foco del debate se orientó hacia la mejora del salario mínimo

Fallo judicial frenó descuentos sobre el salario de una trabajadora por su alto endeudamiento: cobraba solo $83.000 de bolsillo

Fallo judicial frenó descuentos sobre el salario de una trabajadora por su alto endeudamiento: cobraba solo $83.000 de bolsillo

Según Agricultura de la Nación, hubo un récord de exportaciones lácteas durante los siete meses del año

Según Agricultura de la Nación, hubo un récord de exportaciones lácteas durante los siete meses del año

Lo más popular
Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán
1

Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
2

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán
3

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán

Milei planea reunirse con Trump para fortalecer el reclamo por Malvinas
4

Milei planea reunirse con Trump para fortalecer el reclamo por Malvinas

Hallan en Tucumán una finca con más de 500 plantas de marihuana
5

Hallan en Tucumán una finca con más de 500 plantas de marihuana

Ranking notas premium
Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
1

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027
2

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027

La conversación y el ruido
3

La conversación y el ruido

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones
4

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones

“Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa
5

“Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa

Más Noticias
Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán

Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán

Mes de la Industria: un encuentro para analizar el futuro de la actividad

Mes de la Industria: un encuentro para analizar el futuro de la actividad

Dante Sica, economista: “El NOA será uno de los grandes receptores de inversiones”

Dante Sica, economista: “El NOA será uno de los grandes receptores de inversiones”

Milei planea reunirse con Trump para fortalecer el reclamo por Malvinas

Milei planea reunirse con Trump para fortalecer el reclamo por Malvinas

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán

Fiesta Nacional en Famaillá: una campeona y una empanada que llegó de Japón

Fiesta Nacional en Famaillá: una campeona y una empanada que llegó de Japón

Monteros: un hombre pretendía dejar de pagar los alimentos de su hijo con autismo

Monteros: un hombre pretendía dejar de pagar los alimentos de su hijo con autismo

Comentarios