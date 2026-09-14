"Menos gritos y más crecimiento", la recomendación de un medio inglés para la economía argentina
La publicación evaluó el impacto del ajuste y concluyó que la desaceleración de la inflación resulta insuficiente si no se acompaña de una recuperación del empleo, el crédito y los ingresos con miras al escenario electoral del año próximo.
El diario británico The Economist advirtió este fin de semana que el gobierno argentino, que encabeza Javier Milei, necesita aplicar una estrategia de “menos gritos y más crecimiento” para consolidar el rumbo de la economía nacional y evitar un fracaso en su proyecto de reelección.
A través de un análisis centrado en el estado actual del país a casi tres años de gestión libertaria, la publicación evaluó el impacto del ajuste y concluyó que la sola desaceleración de la inflación resulta insuficiente si no se acompaña de una recuperación tangible del empleo, el crédito y los ingresos populares con miras al escenario electoral.
En un artículo titulado “Argentina necesita menos gritos y más crecimiento”, el medio reconoció los avances en materia macroeconómica, destacando el superávit fiscal, el freno a la emisión monetaria y la baja de la inflación desde el 161% inicial hasta un nivel cercano al 34% en julio de 2026.
Sin embargo, remarcó que las urgencias de la sociedad han variado, desplazando el temor a la suba de precios por la preocupación ante la pérdida del trabajo y el deterioro de los sueldos. Frente a este panorama, el informe advirtió que “muchas personas todavía enfrentan dificultades” para sostener su nivel de vida tras el recorte generalizado de subsidios estatales.
Para revitalizar la economía y asegurar el respaldo ciudadano, la revista sugirió al Poder Ejecutivo profundizar el sesgo promercado pero con pragmatismo. De acuerdo con el diagnóstico, el presidente Milei debería “ser más libertario, no menos”, recomendando levantar de forma definitiva los controles de capitales y cesar la intervención del Banco Central en el mercado de divisas para dinamizar la inversión.
A su vez, el semanario sintetizó la urgencia de morigerar el discurso agresivo mediante la fórmula “Pan y manteca, no fanfarronadas”, instando a complementar el programa de estabilización con medidas destinadas a mitigar el impacto social de las reformas.
La causa Malvinas y la corrupción en el Gobierno
El texto cuestionó el uso recurrente del reclamo por la soberanía de las islas Malvinas como una maniobra política para amortiguar el desgaste de la imagen presidencial y desviar la atención de problemas urgentes o denuncias que salpican al oficialismo. Al respecto, el análisis lanzó una dura observación sobre la inconsistencia del discurso gubernamental, al sostener que “es difícil denunciar a la ‘casta’ corrupta cuando tus aliados enfrentan acusaciones de corrupción propias”. En esa línea, el periódico consideró imprescindible que el Jefe de Estado comience a “mostrar algo de empatía” ante la delicada situación que atraviesan los hogares.
El reporte concluye con una advertencia directa sobre el futuro del proyecto político oficialista. Para The Economist, las posibilidades de alcanzar la reelección en los próximos comicios dependerán de la capacidad del Gobierno para equilibrar el rigor fiscal con la contención social. De no revertirse el estancamiento de los ingresos y la destrucción del empleo, la publicación alertó que este “remarcable experimento liberal” podría sufrir un revés definitivo en las urnas y concluir anticipadamente en 2027.