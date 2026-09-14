"Menos gritos y más crecimiento", la recomendación de un medio inglés para la economía argentina

La causa Malvinas y la corrupción en el Gobierno

El texto cuestionó el uso recurrente del reclamo por la soberanía de las islas Malvinas como una maniobra política para amortiguar el desgaste de la imagen presidencial y desviar la atención de problemas urgentes o denuncias que salpican al oficialismo. Al respecto, el análisis lanzó una dura observación sobre la inconsistencia del discurso gubernamental, al sostener que “es difícil denunciar a la ‘casta’ corrupta cuando tus aliados enfrentan acusaciones de corrupción propias”. En esa línea, el periódico consideró imprescindible que el Jefe de Estado comience a “mostrar algo de empatía” ante la delicada situación que atraviesan los hogares.