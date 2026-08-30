ATE cuestionó el Consejo del Salario y advirtió: “Si seguimos así, los salarios van a desaparecer”
Rodolfo Aguiar criticó el funcionamiento del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil tras una nueva reunión sin acuerdo. El dirigente de ATE cuestionó la propuesta empresaria y afirmó que el salario mínimo continúa por debajo de la línea de indigencia.
Resumen para apurados
- ATE criticó al Consejo del Salario en Argentina tras fracasar la reunión con empresarios y el Gobierno para fijar el haber mínimo por falta de acuerdo ante la inflación.
- Las cámaras propusieron subas del 1,8% en septiembre y 1,7% mensual hasta abril, oferta rechazada por los gremios por dejar el haber por debajo de la línea de indigencia.
- Sin consenso, el Ejecutivo definirá el nuevo monto por decreto, lo que afectará el poder de compra del 40% de los trabajadores y el valor de prestaciones sociales clave.
La discusión por el Salario Mínimo, Vital y Móvil volvió a quedar trabada luego de una nueva reunión del Consejo del Salario, en la que representantes sindicales, empresarios y el Gobierno nacional no lograron alcanzar un acuerdo.
Desde ATE, su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente el funcionamiento del organismo y sostuvo que perdió su capacidad para garantizar una actualización de los ingresos de los trabajadores.
El encuentro terminó sin consenso después de que el sector empresario propusiera un aumento del 1,8% para septiembre y subas del 1,7% mensual desde octubre hasta abril.
Rodolfo Aguiar apuntó contra el Consejo del Salario
Tras la reunión, Aguiar cuestionó el papel que cumple actualmente el organismo encargado de establecer el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
“El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores”, sostuvo el titular de ATE.
El dirigente sindical consideró que las propuestas discutidas en el organismo no permiten recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y advirtió que el salario mínimo permanece en niveles insuficientes frente al costo de vida.
“El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”, afirmó.
“El Consejo del Salario es inservible”
Aguiar también apuntó contra la dinámica de las últimas reuniones del Consejo del Salario. Según sostuvo, desde hace más de dos años los representantes de los trabajadores y los empresarios no logran alcanzar acuerdos y el monto termina siendo establecido por el Poder Ejecutivo.
“El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno”, cuestionó.
En ese sentido, lanzó una fuerte advertencia sobre el deterioro de los ingresos: “¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer”.
ATE rechazó la propuesta de aumento del salario mínimo
La propuesta empresaria contempla una actualización del 1,8% en septiembre y aumentos del 1,7% mensual entre octubre y abril.
Para ATE, el esquema resulta insuficiente frente a la evolución del costo de vida. El sindicato también cuestionó el papel de las cámaras empresariales y del Gobierno en las negociaciones.
Aguiar sostuvo que el Consejo del Salario fue creado para garantizar un piso de ingresos que permitiera evitar situaciones de pobreza y cuestionó que actualmente funcione, según su interpretación, como un ámbito que termina convalidando las posiciones de las empresas y el Ejecutivo.
Qué dijo ATE sobre el salario mínimo de $1 millón
La discusión salarial se desarrolla además mientras el Gobierno impulsa la implementación de un salario mínimo garantizado de $1 millón para los convenios colectivos del sector privado.
Aguiar cuestionó la iniciativa y habló de la creación de un “salario mínimo paralelo”. Según el dirigente, esta medida podría tener impacto sobre la actualización de prestaciones sociales vinculadas al salario mínimo, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Desde ATE también utilizaron como referencia los valores de las líneas de pobreza e indigencia. De acuerdo con los datos del INDEC citados por el sindicato, la línea de pobreza se ubica en $1.564.716, mientras que la línea de indigencia alcanza los $708.016.
Sin acuerdo en el Consejo del Salario
El nuevo fracaso de las negociaciones volvió a poner en discusión el papel del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y el nivel de los ingresos de los trabajadores que no cuentan con una negociación paritaria específica.
Mientras los representantes empresarios plantean aumentos escalonados para los próximos meses, desde ATE reclaman una actualización que permita recuperar el poder adquisitivo y cuestionan que el salario mínimo permanezca por debajo de los valores necesarios para cubrir las necesidades básicas.